https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/solomko-rasskazal-o-pravilakh-lyubitelskogo-i-promyslovogo-vylova-ryby-v-abkhazii--1042739854.html
Соломко рассказал о правилах любительского и промыслового вылова рыбы в Абхазии
Соломко рассказал о правилах любительского и промыслового вылова рыбы в Абхазии
Заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в интервью на радио Sputnik рассказал, какие правила рыбного промысла существую в... 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T17:49+0300
2022-11-21T17:49+0300
2022-11-21T17:58+0300
радио
подкасты
абхазия
экология
рыболовство
рыбалка
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/15/1042739649_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_1ecce24775911b6cfc697c60bd1d9f73.jpg
Соломко рассказал о правилах любительского и промыслового вылова рыбы в Абхазии
Соломко рассказал о правилах любительского и промыслового вылова рыбы в Абхазии
Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра. Такая мера, по мнению специалистов, необходима, чтобы сохранить улов на следующий год. Как регулируются подобные вопросы в Абхазии, какие правила лова рыбы существуют в республике, есть ли запрет на вылов мелкой рыбы, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко. По словам Соломко, в настоящее время в Кабинете министров страны готовится постановление, в котором будут указаны все промысловые виды рыбы, которые можно будет вылавливать в абхазской акватории Черного моря. Также в документе будут обозначены участники промысла. Эколог также рассказал, когда в Абхазии стартует хамсовая путина. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
черное море
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/15/1042739649_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_03d4b2c3a30f045b8797416800974d21.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, экология, рыболовство, рыбалка, черное море, аудио
подкасты, абхазия, экология, рыболовство, рыбалка, черное море, аудио
Соломко рассказал о правилах любительского и промыслового вылова рыбы в Абхазии
17:49 21.11.2022 (обновлено: 17:58 21.11.2022)
Заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в интервью на радио Sputnik рассказал, какие правила рыбного промысла существую в республике и как их соблюдают.
Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра. Такая мера, по мнению специалистов, необходима, чтобы сохранить улов на следующий год. Как регулируются подобные вопросы в Абхазии, какие правила лова рыбы существуют в республике, есть ли запрет на вылов мелкой рыбы, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко.
По словам Соломко, в настоящее время в Кабинете министров страны готовится постановление, в котором будут указаны все промысловые виды рыбы, которые можно будет вылавливать в абхазской акватории Черного моря. Также в документе будут обозначены участники промысла.
Эколог также рассказал, когда в Абхазии стартует хамсовая путина.
Подробности слушайте в аудиофайле
.