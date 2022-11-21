https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/solomko-rasskazal-o-pravilakh-lyubitelskogo-i-promyslovogo-vylova-ryby-v-abkhazii--1042739854.html

Соломко рассказал о правилах любительского и промыслового вылова рыбы в Абхазии

Соломко рассказал о правилах любительского и промыслового вылова рыбы в Абхазии

Заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в интервью на радио Sputnik рассказал, какие правила рыбного промысла существую в... 21.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-21T17:49+0300

2022-11-21T17:49+0300

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Соломко рассказал о правилах любительского и промыслового вылова рыбы в Абхазии Соломко рассказал о правилах любительского и промыслового вылова рыбы в Абхазии

Росрыболовство запретило сочинским рыбакам ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра. Такая мера, по мнению специалистов, необходима, чтобы сохранить улов на следующий год. Как регулируются подобные вопросы в Абхазии, какие правила лова рыбы существуют в республике, есть ли запрет на вылов мелкой рыбы, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко. По словам Соломко, в настоящее время в Кабинете министров страны готовится постановление, в котором будут указаны все промысловые виды рыбы, которые можно будет вылавливать в абхазской акватории Черного моря. Также в документе будут обозначены участники промысла. Эколог также рассказал, когда в Абхазии стартует хамсовая путина. Подробности слушайте в аудиофайле.

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