https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/sputnikpro-kak-bystro-raskrutit-telegram-kanal-1042737992.html

SputnikPro: как быстро раскрутить Telegram-канал

SputnikPro: как быстро раскрутить Telegram-канал

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов просветительского проекта SputnikPro. 21.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-21T16:38+0300

2022-11-21T16:38+0300

2022-11-21T16:58+0300

пресс-центр

новости

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/15/1042737680_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e5f146f55524ffd0ccd0d5d18deec71c.jpg

В четверг, 24 ноября, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится новый модуль программы SputnikPro на тему "Создание и раскрутка Telegram-канала". Принять участие в проекте могут работники всех СМИ Абхазии, пресс-секретари и сотрудники государственных структур, а также студенты факультета журналистики АГУ.Желающие могут обратиться в информационное агентство Sputnik Абхазия по адресу: город Сухум, улица Пушкина, 16. Телефон: +7(940) 926-00-00 SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro прошли уже в 22 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 5 000 человек из 80 стран.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, sputnik