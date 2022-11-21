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Военный историк рассказал об истоках и опасности украинского национализма
Военный историк рассказал об истоках и опасности украинского национализма
Владимир Кикнадзе, военный историк, журналист, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире радио Sputnik рассказал о корнях... 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T13:42+0300
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Военный историк рассказал об истоках и опасности украинского национализма
Военный историк рассказал об истоках и опасности украинского национализма
Владимир Кикндзе – автор книги "Сила V правде" – одной из первых работ по истории украинского национализма и его связи с событиями современности и началом СВО."Корни террора и геноцида на Украине 21 века лежат еще в идеологии и кровавом опыте украинского национализма. Еще в 1900 году идеолог украинской державной самостийности Михновский, названный предтечей волевого украинского национализма, в речи, изданной во Львове в качестве программы Революционной украинской партии, провозгласил ультрарадикальные расистские лозунги. Один из них "Все, кто на всей Украине не за нас, те против нас. Украина – для украинцев. И пока хоть один враг, чужак останется на нашей территории, мы не имеем право сложить оружие". Этот лозунг, призыв, вполне актуален и реализуется сегодня, реализуется при поддержке коллективного Запада", – рассказал Кикнадзе. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, украина, национализм, аудио
подкасты, украина, национализм, аудио
Военный историк рассказал об истоках и опасности украинского национализма
13:42 21.11.2022 (обновлено: 13:51 21.11.2022)
Владимир Кикнадзе, военный историк, журналист, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире радио Sputnik рассказал о корнях украинского национализма, его поддержке Западом в прошлом и настоящем.
Владимир Кикндзе – автор книги "Сила V правде" – одной из первых работ по истории украинского национализма и его связи с событиями современности и началом СВО.
"Корни террора и геноцида на Украине 21 века лежат еще в идеологии и кровавом опыте украинского национализма. Еще в 1900 году идеолог украинской державной самостийности Михновский, названный предтечей волевого украинского национализма, в речи, изданной во Львове в качестве программы Революционной украинской партии, провозгласил ультрарадикальные расистские лозунги. Один из них "Все, кто на всей Украине не за нас, те против нас. Украина – для украинцев. И пока хоть один враг, чужак останется на нашей территории, мы не имеем право сложить оружие". Этот лозунг, призыв, вполне актуален и реализуется сегодня, реализуется при поддержке коллективного Запада", – рассказал Кикнадзе.
Подробности слушайте в аудиофайле.