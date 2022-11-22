https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/abkhaziya-nachala-poluchat-peretok-elektroenergii-iz-rossii--1042758633.html

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию осуществлен, сообщает "Черноморэнерго". 22.11.2022, Sputnik Абхазия

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию осуществлен, сообщает "Черноморэнерго".Ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила президенту о результатах переговоров с Министерством энергетики России, которые прошли на прошлой неделе.Переговоры велись по вопросу организации перетока электроэнергии для осуществления пуско-наладочных работ на линии "Ачгуара", а также в связи с упавшим уровнем воды в Джварском водохранилище.По информации Озган, в течение дня будет согласован график и сроки, после чего специалисты начнут работы на ВЛ "Ачгуара".

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абхазия, россия, проблемы энергетической отрасли в абхазии