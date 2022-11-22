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Абхазия начала получать переток электроэнергии из России
Абхазия начала получать переток электроэнергии из России
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию осуществлен, сообщает "Черноморэнерго". 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T20:09+0300
2022-11-22T20:09+0300
2022-11-22T20:09+0300
в абхазии
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию осуществлен, сообщает "Черноморэнерго".Ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила президенту о результатах переговоров с Министерством энергетики России, которые прошли на прошлой неделе.Переговоры велись по вопросу организации перетока электроэнергии для осуществления пуско-наладочных работ на линии "Ачгуара", а также в связи с упавшим уровнем воды в Джварском водохранилище.По информации Озган, в течение дня будет согласован график и сроки, после чего специалисты начнут работы на ВЛ "Ачгуара".
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абхазия, россия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, россия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Абхазия начала получать переток электроэнергии из России
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию осуществлен, сообщает "Черноморэнерго".
Отмечается, что энергосистема республики работает в штатном режиме.
Ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила президенту о результатах переговоров с Министерством энергетики России, которые прошли на прошлой неделе.
Переговоры велись по вопросу организации перетока электроэнергии для осуществления пуско-наладочных работ на линии "Ачгуара", а также в связи с упавшим уровнем воды в Джварском водохранилище.
По информации Озган, в течение дня будет согласован график и сроки, после чего специалисты начнут работы на ВЛ "Ачгуара".