https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/bolee-trekh-millionov-rubley-napravit-sukhumskiy-rayon-na-selskokhozyaystvennye-proekty-1042746051.html
Более трех миллионов рублей направит Сухумский район на сельскохозяйственные проекты
Более трех миллионов рублей направит Сухумский район на сельскохозяйственные проекты
В 2021 году было реализовано девять проектов на сумму 2,7 млн руб. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T10:55+0300
2022-11-22T10:55+0300
2022-11-22T10:55+0300
в абхазии
сельское хозяйство
сухумский район
абхазия
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Сухумский район направит 3,4 млн руб на 12 проектов по программе развития сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.Двенадцать проектов будут реализовывать в селах Верхняя Эшера, Эшера, Яштуха, Дзыгута. Проекты направлены на закладку многолетних насаждений алычи, фейхоа, мандаринов, винограда общей площадью 9,7 гектара. Еще один проект реализуют в селе Псху – посадка картофеля. Источник финансирования – бюджетные средства района.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сельское хозяйство, сухумский район, абхазия
сельское хозяйство, сухумский район, абхазия
Более трех миллионов рублей направит Сухумский район на сельскохозяйственные проекты
В 2021 году было реализовано девять проектов на сумму 2,7 млн руб.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Сухумский район направит 3,4 млн руб на 12 проектов по программе развития сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Двенадцать проектов будут реализовывать в селах Верхняя Эшера, Эшера, Яштуха, Дзыгута. Проекты направлены на закладку многолетних насаждений алычи, фейхоа, мандаринов, винограда общей площадью 9,7 гектара.
Еще один проект реализуют в селе Псху – посадка картофеля.
Источник финансирования – бюджетные средства района.