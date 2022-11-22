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Более трех миллионов рублей направит Сухумский район на сельскохозяйственные проекты

Более трех миллионов рублей направит Сухумский район на сельскохозяйственные проекты

В 2021 году было реализовано девять проектов на сумму 2,7 млн руб. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T10:55+0300

2022-11-22T10:55+0300

2022-11-22T10:55+0300

в абхазии

сельское хозяйство

сухумский район

абхазия

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Сухумский район направит 3,4 млн руб на 12 проектов по программе развития сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.Двенадцать проектов будут реализовывать в селах Верхняя Эшера, Эшера, Яштуха, Дзыгута. Проекты направлены на закладку многолетних насаждений алычи, фейхоа, мандаринов, винограда общей площадью 9,7 гектара. Еще один проект реализуют в селе Псху – посадка картофеля. Источник финансирования – бюджетные средства района.

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сельское хозяйство, сухумский район, абхазия