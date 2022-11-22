https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/chirikba-ob-izuchenii-istorii-vozniknoveniya-abkhazskogo-yazyka--1042737435.html

Чирикба об изучении истории возникновения абхазского языка

Чирикба об изучении истории возникновения абхазского языка

О том, с какими исследованиями в области изучения абхазского языка удалось познакомить коллег-лингвистов из других стран в эфире радио Sputnik рассказал доктор... 22.11.2022, Sputnik Абхазия

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Чирикба Чирикба

Международная конференция "Языки Анатолии, Кавказа, Ирана и Месопотамии", организованная национальным Институтом восточных языков и культур в Париже, проходила 16-18 ноября. В онлайн формате в конференции выступил абхазский ученый-лингвист, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба. "Рассматривались как грамматические особенности языков, так и их контакты между собой, реальные аспекты. По абхазскому языку был мой доклад и доклад американского лингвиста об абхазских деепричастиях. Были интересные материалы и по близким нам языкам", – рассказал Чирикба. Об исследованиях истории возникновения абхазского языка, которыми Чирикба удалось поделиться на международной площадке, слушайте в аудиофайле.

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