Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/chirikba-ob-izuchenii-istorii-vozniknoveniya-abkhazskogo-yazyka--1042737435.html
Чирикба об изучении истории возникновения абхазского языка
Чирикба об изучении истории возникновения абхазского языка
О том, с какими исследованиями в области изучения абхазского языка удалось познакомить коллег-лингвистов из других стран в эфире радио Sputnik рассказал доктор... 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T10:28+0300
2022-11-22T10:31+0300
радио
подкасты
абхазия
абхазский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/15/1042736922_0:246:3067:1971_1920x0_80_0_0_872da8163b835ff1588dbffcd60f7259.jpg
Чирикба
Чирикба
Международная конференция "Языки Анатолии, Кавказа, Ирана и Месопотамии", организованная национальным Институтом восточных языков и культур в Париже, проходила 16-18 ноября. В онлайн формате в конференции выступил абхазский ученый-лингвист, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба. "Рассматривались как грамматические особенности языков, так и их контакты между собой, реальные аспекты. По абхазскому языку был мой доклад и доклад американского лингвиста об абхазских деепричастиях. Были интересные материалы и по близким нам языкам", – рассказал Чирикба. Об исследованиях истории возникновения абхазского языка, которыми Чирикба удалось поделиться на международной площадке, слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/15/1042736922_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_8daa977e683f4c1febc617d091109487.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, абхазский язык, аудио
подкасты, абхазия, абхазский язык, аудио

Чирикба об изучении истории возникновения абхазского языка

10:28 22.11.2022 (обновлено: 10:31 22.11.2022)
Радио
Чирикба
Подписаться на
НовостиTelegram
О том, с какими исследованиями в области изучения абхазского языка удалось познакомить коллег-лингвистов из других стран в эфире радио Sputnik рассказал доктор филологических наук Вячеслав Чирикба.
Международная конференция "Языки Анатолии, Кавказа, Ирана и Месопотамии", организованная национальным Институтом восточных языков и культур в Париже, проходила 16-18 ноября. В онлайн формате в конференции выступил абхазский ученый-лингвист, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба.
"Рассматривались как грамматические особенности языков, так и их контакты между собой, реальные аспекты. По абхазскому языку был мой доклад и доклад американского лингвиста об абхазских деепричастиях. Были интересные материалы и по близким нам языкам", – рассказал Чирикба.
Об исследованиях истории возникновения абхазского языка, которыми Чирикба удалось поделиться на международной площадке, слушайте в аудиофайле.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0