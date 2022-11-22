https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/ekonomist-o-krizise-v-ssha-i-evrope-lyudi-srednego-klassa-stanut-nischimi-i-budut-mstit-1042748640.html
Экономист о кризисе в США и Европе: люди среднего класса станут нищими и будут мстить
Экономист о кризисе в США и Европе: люди среднего класса станут нищими и будут мстить
Российский экономист, публицист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik рассказал о последствиях кризиса на Западе. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T13:35+0300
2022-11-22T13:35+0300
2022-11-22T13:39+0300
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Экономист о кризисе в США и Европе: люди среднего класса станут нищими и будут мстить
Экономист о кризисе в США и Европе: люди среднего класса станут нищими и будут мстить
По словам Хазина, по итогам нынешнего кризиса в США и Западной Европе исчезнет средний класс."В США сейчас идет постепенный переход к латиноамериканской экономической модели, для которой характерно резкое социальное неравенство. То есть по итогам этого кризиса в Западной Европе и США исчезнет средний класс – люди станут нищебродами. Это полностью разрушит довольно большое количество отраслей (например, туристическую) и сильно изменит другие отрасли. В целом ситуация приведет к радикальной смене общественно-политического устройства", – заявил эксперт.По его словам, у американских властей нет понимания происходящих экономических процессов."Это реальная проблема, и в США не готовы к такому переходу. Сам средний класс станет источником дестабилизации, потому что это люди, которые уже в третьем поколении привыкли жить прилично. Они станут нищими и будут мстить, и это будет страшная месть. Примерно такая же, как в Российской империи конца XIX – начала XX веков, когда поколение новых управленцев настолько ненавидело сословный характер общества, что активно поддерживало террористов", – отметил Хазин.Полную версию беседы слушайте в аудиозаписи.
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экономический кризис, сша, европа, средний класс, дестабилизация, подкасты, аудио
экономический кризис, сша, европа, средний класс, дестабилизация, подкасты, аудио
Экономист о кризисе в США и Европе: люди среднего класса станут нищими и будут мстить
13:35 22.11.2022 (обновлено: 13:39 22.11.2022)
Российский экономист, публицист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik рассказал о последствиях кризиса на Западе.
По словам Хазина, по итогам нынешнего кризиса в США и Западной Европе исчезнет средний класс.
"В США сейчас идет постепенный переход к латиноамериканской экономической модели, для которой характерно резкое социальное неравенство. То есть по итогам этого кризиса в Западной Европе и США исчезнет средний класс – люди станут нищебродами. Это полностью разрушит довольно большое количество отраслей (например, туристическую) и сильно изменит другие отрасли. В целом ситуация приведет к радикальной смене общественно-политического устройства", – заявил эксперт.
По его словам, у американских властей нет понимания происходящих экономических процессов.
"Это реальная проблема, и в США не готовы к такому переходу. Сам средний класс станет источником дестабилизации, потому что это люди, которые уже в третьем поколении привыкли жить прилично. Они станут нищими и будут мстить, и это будет страшная месть. Примерно такая же, как в Российской империи конца XIX – начала XX веков, когда поколение новых управленцев настолько ненавидело сословный характер общества, что активно поддерживало террористов", – отметил Хазин.
Полную версию беседы слушайте в аудиозаписи.