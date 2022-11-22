https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/fsb-izyala-bolee-300-edinits-oruzhiya-vo-vremya-oblavy-na-podpolnykh-oruzheynikov-1042747106.html

ФСБ изъяла более 300 единиц оружия во время облавы на подпольных оружейников

ФСБ изъяла более 300 единиц оружия во время облавы на подпольных оружейников

Изъяты образцы как отечественного, так и зарубежного производства, в том числе винтажные, времен Великой Отечественной войны и современные. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T12:17+0300

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Более 300 единиц оружия, от винтажных образцов до современных, изъяли у подпольных оружейников в ряде регионов России, сообщает ЦОС ФСБ.В частности, изъято противотанковое ружье ПТРД, три пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-миллиметровый миномет, 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручная граната, 15,2 тысячи патронов различного калибра и так далее.

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