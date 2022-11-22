https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/gorevshiy-v-boyu-istoriya-voyny-vladimira-antsupova-1042744776.html

Горевший в бою: история войны Владимира Анцупова

Горевший в бою: история войны Владимира Анцупова

22 ноября 1947 года родился Герой Абхазии, один из легендарных участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Владимир Анцупов. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T09:55+0300

2022-11-22T09:55+0300

2022-11-22T10:30+0300

в абхазии

овна

абхазия

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102245/28/1022452847_0:123:848:600_1920x0_80_0_0_73ed3f4ac658a985e6854b0395b8506c.jpg

Историю Владимира Анцупова Sputnik Абхазия рассказал его боевой товарищ Ричард Чкадуа.Историк и боевые искусстваВладимир Анцупов был кандидатом исторических наук, преподавал в Абхазском государственном университете. С 1989 года Владимир Анцупов стал одним из защитников интересов абхазского народа, подвергавшегося давлению со стороны Грузии.Журналист Юрий Кураскуа вспоминает в своей статье "Память о друге", насколько решительно был настроен Анцупов для защиты абхазов.В 1977 году в Сухуме открылась первая в республике секция каратэ, среди участников этого вида боевых искусств был и Владимир Анцупов, который в совершенстве овладел боевым искусством и стал обладателем черного пояса. Кроме того, Анцупов был мастером спорта по боксу.Знакомство с героемС Владимиром Анцуповым Ричард Чкадуа познакомился во время войны, до этого он об Анцупове слышал очень много.Ричард Чкадуа вспоминает, что во время их знакомства Владимир Анцупов был в группе "Катран", базировавшейся в районе села Тамыш."Не знаю, кому пришла эта идея, скорее всего ему самому, были организованы два взвода по 10-11 человек в каждом. В одном взводе были добровольцы из России и Приднестровья, потом они ушли непосредственно на линию фронта к Мушни Хварцкия", — говорит Ричард Чкадуа.По кодексу воинаОтмечая неординарные воинские способности Владимира Анцупова, Ричард Чкадуа говорит, что эта та фигура, с которой можно писать кодекс воина."Это был интеллектуальный гигант, историк по образованию, в совершенстве владел боевыми искусствами, характер волевой и целеустремленный. В каждом народе есть такая штука, как кодекс воина, но этот кодекс пишется с каких-то реальных образов, по которым можно определять кодекс на все поколения", — сказал он.Ричард Чкадуа вспомнил эпизод во время войны, который характеризует Владимира Анцупова."Мы шли на базу пешком с Вовой. Он был молчуном, но его молчание говорило о многом, мы шли по ночному городу, вышли к ресторану "Лашкиндар" в сторону Акармары. Я спросил его, почему он все время напряженный, мы идем, все спокойно, врага нет поблизости, и он мне ответил, что боится того, что враг поймает в тот момент, когда он не готов его встретить. Вот эту фразу я запомнил", — вспоминает Чкадуа.Из высказываний Владимира Анцупова Ричард Чкадуа навсегда запомнил и следующее выражение."Я спросил его, почему смерть у солдата бывает разная, он может получить пулю и даже не успеть понять, что он уже умер. А есть смерть, когда человека ранят, пытают, потом сжигают живьем, почему так происходит? А он сказал, что кто как воюет, тот так и погибает. Если ты горишь в бою, значит, этот огонь тебя и сожжет. Я многое потом осмысливал", — отмечает Чкадуа.Последний полет14 декабря 1992 года – самая страшная страница в Отечественной войне народа Абхазии, над селом Лата грузинскими войсками был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал.В результате погибло 87 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Латской трагедии было восемь беременных женщин. В этом вертолете находился и Владимир Анцупов.После гибели Владимира Анцупова бойцы, бывшие в его отрядах, перешли в другие группы и продолжили сражаться в Отечественной войне, рассказал Чкадуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201214/prervannyy-polet-latskaya-tragediya-1036713755.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

овна, абхазия, история