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Госдума ратифицировала Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии
Госдума ратифицировала Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии
Соглашение о содействии в реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы было подписано в Москве 4 августа этого года. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Госдума ратифицировала соглашение о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. В пояснительной записке говорится, что соглашение направлено на оказание всесторонней поддержки в восстановлении экономики республики и повышении уровня жизни ее населения. Отмечается, что соглашение в первую очередь будет поддерживать отрасли экономики, развитие системы кредитования и создание системы налогового администрирования в республике, а также финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.
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госдума, госдума рф, абхазия, россия, экономика, политика

Госдума ратифицировала Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии

12:06 22.11.2022 (обновлено: 13:37 22.11.2022)
© Sputnik / Мария ДевахинаЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Мария Девахина
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Соглашение о содействии в реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы было подписано в Москве 4 августа этого года.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Госдума ратифицировала соглашение о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.
В пояснительной записке говорится, что соглашение направлено на оказание всесторонней поддержки в восстановлении экономики республики и повышении уровня жизни ее населения.
Отмечается, что соглашение в первую очередь будет поддерживать отрасли экономики, развитие системы кредитования и создание системы налогового администрирования в республике, а также финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.
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