https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/gosduma-ratifitsirovala-soglashenie-o-sodeystvii-sotsialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-abkhazii--1042746955.html

Госдума ратифицировала Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии

Госдума ратифицировала Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии

Соглашение о содействии в реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы было подписано в Москве 4 августа этого года. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Госдума ратифицировала соглашение о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. В пояснительной записке говорится, что соглашение направлено на оказание всесторонней поддержки в восстановлении экономики республики и повышении уровня жизни ее населения. Отмечается, что соглашение в первую очередь будет поддерживать отрасли экономики, развитие системы кредитования и создание системы налогового администрирования в республике, а также финансирование социальных расходных обязательств российской стороны, вытекающих из Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.

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