https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/investitsionnyy-chas-budet-prokhodit-raz-v-mesyats-v-administratsii-prezidenta-1042757752.html
Инвестиционный час будет проходить раз в месяц в Администрации президента
Инвестиционный час будет проходить раз в месяц в Администрации президента
В рамках инвестчасов будет подробно разбираться каждый случай и будут участвовать представители инвесторов. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T19:06+0300
2022-11-22T19:06+0300
2022-11-22T19:06+0300
в абхазии
аслан бжания
экономика
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/16/1042757598_0:64:2560:1504_1920x0_80_0_0_0b824264da5f79ae9b1408ad22a88dc3.jpg
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. "Инвестиционный час" будет проходить в Администрации президента раз в месяц, заявил на рабочем совещании по вопросам энергетики и инвестдеятельности президент Аслан Бжания. Бжания добавил, что у государства должна быть на руках дорожная карта - документы, которые отражают начало работ, график их выполнения и перечень возможных сложностей.Глава государства поручил премьер-министру Александру Анкваб взять ситуацию по реализации инвестпроектов под особый контроль.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/16/1042757598_236:0:2324:1566_1920x0_80_0_0_5895b195605fd2a35696b1ecbdb0de17.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, экономика, абхазия
аслан бжания, экономика, абхазия
Инвестиционный час будет проходить раз в месяц в Администрации президента
В рамках инвестчасов будет подробно разбираться каждый случай и будут участвовать представители инвесторов.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. "Инвестиционный час" будет проходить в Администрации президента раз в месяц, заявил на рабочем совещании по вопросам энергетики и инвестдеятельности президент Аслан Бжания.
"Важно понимать, что обязательства выполняются обеими сторонами в полном объеме. Чтобы не было такого, что мы подписываем документы, а потом десятилетиями не видим ни инвесторов, ни результатов, а территория будет зарастать бурьяном. Нам нельзя этого допускать, так как полученные доходы государства от инвесторов – это деньги, которые необходимы для реализации социальных проектов", - отметил президент.
Бжания добавил, что у государства должна быть на руках дорожная карта - документы, которые отражают начало работ, график их выполнения и перечень возможных сложностей.
Глава государства поручил премьер-министру Александру Анкваб взять ситуацию по реализации инвестпроектов под особый контроль.