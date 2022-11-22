https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/investitsionnyy-chas-budet-prokhodit-raz-v-mesyats-v-administratsii-prezidenta-1042757752.html

Инвестиционный час будет проходить раз в месяц в Администрации президента

Инвестиционный час будет проходить раз в месяц в Администрации президента

В рамках инвестчасов будет подробно разбираться каждый случай и будут участвовать представители инвесторов. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T19:06+0300

2022-11-22T19:06+0300

2022-11-22T19:06+0300

в абхазии

аслан бжания

экономика

абхазия

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. "Инвестиционный час" будет проходить в Администрации президента раз в месяц, заявил на рабочем совещании по вопросам энергетики и инвестдеятельности президент Аслан Бжания. Бжания добавил, что у государства должна быть на руках дорожная карта - документы, которые отражают начало работ, график их выполнения и перечень возможных сложностей.Глава государства поручил премьер-министру Александру Анкваб взять ситуацию по реализации инвестпроектов под особый контроль.

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аслан бжания, экономика, абхазия