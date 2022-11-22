https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/kapremont-sdelan-v-khirurgicheskom-otdelenii-i-operatsionnom-bloke-gospitalya-minoborony--1042758395.html

Капремонт сделан в хирургическом отделении и операционном блоке госпиталя Минобороны

Капремонт сделан в хирургическом отделении и операционном блоке госпиталя Минобороны

Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил Центральную районную больницу Гулрыпша и Центральный военный госпиталь Минобороны Абхазии во вторник, 22 ноября. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T19:40+0300

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в абхазии

медицина

абхазия

гулрыпшский район

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Капитальный ремонт проведен в хирургическом отделении и операционном блоке Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии. Об этом министру здравоохранения рассказал главврач медучреждения Аляс Джинджолия.Ремонт в госпитале делали собственными силами и при поддержке благотворителей, отметил Джинджолия. Минздрав республики передал медучреждению большой операционный набор, коагуляторы, операционные лампы и стол, а также рентген аппарат и автоклав.Министр осмотрел хирургические отделение, отделение анестезиологии и реаниматологии, кабинет рентгенографии, а также проверил условия содержания заключенных под стражу в специальном отделении.Главврач центральной районной поликлиники Гулрыпша Гурам Шоуа подчеркнул, что в госпитале и ЦРБ работают молодые, перспективные специалисты.Главврачи сказали, что работы в медучреждениях предстоит еще много, операционную необходимо дооснастить, отремонтировать сухожар для обработки хирургических инструментов. Большого внимания также требуют корпуса медучреждений.Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия расположен в Гулрыпшском районе Абхазии. Он был основан 20 октября 1995 года на базе ранее существовавшей Медсанчасти Сухумского физико-технического института.

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