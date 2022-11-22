https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/nachalas-rekonstruktsiya-tkuarchalskogo-rayonnogo-rynka-1042749604.html
Началась реконструкция ткуарчалского районного рынка
Началась реконструкция ткуарчалского районного рынка
После реконструкции ткуарчалского рынка планируется организация 150 рабочих мест. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T14:30+0300
2022-11-22T14:30+0300
2022-11-22T14:35+0300
в абхазии
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Начались работы по первому этапу реконструкции ткуарчалского районного рынка, об этом Абхазскому телевидению рассказал глава района Исидор Дочия. Сметная стоимость первого этапа составляет 20,8 млн руб. Профинансировать начало работ в районе смогли благодаря помощи Рицинского парка и Новоафонской пещеры, которые в прошлом году передали в бюджет Ткуарчалского района по 10 млн руб.По словам Исидора Дочия, работы завершатся, предположительно, в марте-апреле следующего года. Внутри крытого рынка будет примерно 150 рабочих мест. Общая стоимость объекта по завершении работ будет около 45 млн руб.
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ткуарчальский район, рынок, абхазия
ткуарчальский район, рынок, абхазия
Началась реконструкция ткуарчалского районного рынка
14:30 22.11.2022 (обновлено: 14:35 22.11.2022)
После реконструкции ткуарчалского рынка планируется организация 150 рабочих мест.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Начались работы по первому этапу реконструкции ткуарчалского районного рынка, об этом Абхазскому телевидению рассказал глава района Исидор Дочия.
Сметная стоимость первого этапа составляет 20,8 млн руб. Профинансировать начало работ в районе смогли благодаря помощи Рицинского парка и Новоафонской пещеры, которые в прошлом году передали в бюджет Ткуарчалского района по 10 млн руб.
По словам Исидора Дочия, работы завершатся, предположительно, в марте-апреле следующего года. Внутри крытого рынка будет примерно 150 рабочих мест.
Общая стоимость объекта по завершении работ будет около 45 млн руб.