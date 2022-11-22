https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/nachalas-rekonstruktsiya-tkuarchalskogo-rayonnogo-rynka-1042749604.html

Началась реконструкция ткуарчалского районного рынка

Началась реконструкция ткуарчалского районного рынка

После реконструкции ткуарчалского рынка планируется организация 150 рабочих мест. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

ткуарчальский район

рынок

абхазия

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Начались работы по первому этапу реконструкции ткуарчалского районного рынка, об этом Абхазскому телевидению рассказал глава района Исидор Дочия. Сметная стоимость первого этапа составляет 20,8 млн руб. Профинансировать начало работ в районе смогли благодаря помощи Рицинского парка и Новоафонской пещеры, которые в прошлом году передали в бюджет Ткуарчалского района по 10 млн руб.По словам Исидора Дочия, работы завершатся, предположительно, в марте-апреле следующего года. Внутри крытого рынка будет примерно 150 рабочих мест. Общая стоимость объекта по завершении работ будет около 45 млн руб.

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ткуарчальский район, рынок, абхазия