https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/ozgan-dolozhila-prezidentu-o-peregovorakh-s-investorom-sukhumskogo-aeroporta--1042756200.html
Озган доложила президенту о переговорах с инвестором Сухумского аэропорта
Озган доложила президенту о переговорах с инвестором Сухумского аэропорта
Работа по запуску Сухумского аэропорта с участием российского инвестора началась в 2018 году. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T18:00+0300
2022-11-22T18:00+0300
2022-11-22T18:00+0300
в абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Вопрос собственности объектов и этапность строительства Сухумского аэропорта вызвали разногласия между инвестором и абхазской стороной. Об этом доложила президенту вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы. До начала 90-х из него совершались авиарейсы во многие города Советского Союза. Работа по запуску сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. После открытия аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для грузоперевозок.
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аслан бжания, сухумский аэропорт, абхазия, россия
аслан бжания, сухумский аэропорт, абхазия, россия
Озган доложила президенту о переговорах с инвестором Сухумского аэропорта
Работа по запуску Сухумского аэропорта с участием российского инвестора началась в 2018 году.
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Вопрос собственности объектов и этапность строительства Сухумского аэропорта вызвали разногласия между инвестором и абхазской стороной. Об этом доложила президенту вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Аслан Бжания подчеркнул, что взлетно-посадочная полоса и аэродномная инфраструктура однозначно остаются за Абхазией, позиция абхазской стороны по вопросам права собственности должна быть принципиальной категоричной.
Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы. До начала 90-х из него совершались авиарейсы во многие города Советского Союза. Работа по запуску сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. После открытия аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для грузоперевозок.