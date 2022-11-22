https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/ozgan-dolozhila-prezidentu-o-peregovorakh-s-investorom-sukhumskogo-aeroporta--1042756200.html

Озган доложила президенту о переговорах с инвестором Сухумского аэропорта

Озган доложила президенту о переговорах с инвестором Сухумского аэропорта

Работа по запуску Сухумского аэропорта с участием российского инвестора началась в 2018 году. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T18:00+0300

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в абхазии

аслан бжания

сухумский аэропорт

абхазия

россия

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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Вопрос собственности объектов и этапность строительства Сухумского аэропорта вызвали разногласия между инвестором и абхазской стороной. Об этом доложила президенту вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы. До начала 90-х из него совершались авиарейсы во многие города Советского Союза. Работа по запуску сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. После открытия аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для грузоперевозок.

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