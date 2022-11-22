https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/pochti-tri-tysyachi-tonn-mandarinov-eksportirovano-iz-abkhazii-v-rossiyu-1042748358.html
Почти три тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию
Почти три тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию
В этом сезоне планируется экспорт более 50 тысяч тонн плодов. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T12:50+0300
2022-11-22T12:50+0300
2022-11-22T13:35+0300
в абхазии
цитрусовые
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абхазия
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Почти три тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию с 1 сентября, сообщает Государственный таможенный комитет республики.Как отметили в пресс-службе ведомства, показатели урожайности высокие, однако сбор цитрусовых в этом году поздний, активная стадия только начинается. По данным ГТК, за этот период также экспортировано:С 1 января по 21 ноября из республики экспортирована 1,5 тысячи тонн фундука.В прошлом году за весь сезон с октября 2021-го по февраль 2022 года было вывезено порядка 22 тысяч тонн мандаринов.
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цитрусовые, мандарины, абхазия, россия, таможня
цитрусовые, мандарины, абхазия, россия, таможня
Почти три тысячи тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию
12:50 22.11.2022 (обновлено: 13:35 22.11.2022)
В этом сезоне планируется экспорт более 50 тысяч тонн плодов.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Почти три тысячи тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию с 1 сентября, сообщает Государственный таможенный комитет республики.
Как отметили в пресс-службе ведомства, показатели урожайности высокие, однако сбор цитрусовых в этом году поздний, активная стадия только начинается.
По данным ГТК, за этот период также экспортировано:
С 1 января по 21 ноября из республики экспортирована 1,5 тысячи тонн фундука.
В прошлом году за весь сезон с октября 2021-го по февраль 2022 года было вывезено порядка 22 тысяч тонн мандаринов.