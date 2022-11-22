https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/predvaritelno-soglasovan-peretok-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-1042756045.html
Предварительно согласован переток электроэнергии из России в Абхазию
Предварительно согласован переток электроэнергии из России в Абхазию
Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание по актуальным вопросам энергетики и инвестиционной деятельности на территории Абхазии во вторник, 22... 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T17:35+0300
2022-11-22T17:35+0300
2022-11-22T17:47+0300
в абхазии
аслан бжания
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Получена предварительная договоренность о перетоке электроэнергии из России, заявила на рабочем совещании у президента вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Озган доложила о результатах переговоров с Министерством энергетики России, которые прошли на прошлой неделе по поручению президента.По информации Озган, в течение дня будет согласован график и сроки, после чего специалисты начнут работы на ВЛ "Ачгуара".Аслан Бжания поручил ежедневно отчитываться о ходе работ и принимаемых решениях.
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аслан бжания, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
аслан бжания, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
Предварительно согласован переток электроэнергии из России в Абхазию
17:35 22.11.2022 (обновлено: 17:47 22.11.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание по актуальным вопросам энергетики и инвестиционной деятельности на территории Абхазии во вторник, 22 ноября.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Получена предварительная договоренность о перетоке электроэнергии из России, заявила на рабочем совещании у президента вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Озган доложила о результатах переговоров с Министерством энергетики России, которые прошли на прошлой неделе по поручению президента.
Переговоры велись по вопросу организации перетока электроэнергии для осуществления пуско-наладочных работ на линии "Ачгуара", а также в связи с упавшим уровнем воды в Джварском водохранилище.
По информации Озган, в течение дня будет согласован график и сроки, после чего специалисты начнут работы на ВЛ "Ачгуара".
Аслан Бжания поручил ежедневно отчитываться о ходе работ и принимаемых решениях.