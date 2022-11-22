https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/rossiyskie-voennye-sorvali-ataku-motopekhotnoy-roty-vsu-v-lnr-1042750221.html

Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР

Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР

Ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, а также 63 артиллерийских... 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T14:55+0300

2022-11-22T14:55+0300

2022-11-22T15:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Российские военные отразили массированные атаки ВСУ на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны.На Южнодонецком направлении нанесен удар по механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Разбиты три диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе Павловки. Потери ВСУ составили:На Купянском направлении российские артиллеристы ударили по мотопехотной роте ВСУ, атаковавшей в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.

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