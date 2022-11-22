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Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР
Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР
Ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, а также 63 артиллерийских... 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T14:55+0300
2022-11-22T14:55+0300
2022-11-22T15:46+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Российские военные отразили массированные атаки ВСУ на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны.На Южнодонецком направлении нанесен удар по механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Разбиты три диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе Павловки. Потери ВСУ составили:На Купянском направлении российские артиллеристы ударили по мотопехотной роте ВСУ, атаковавшей в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР
14:55 22.11.2022 (обновлено: 15:46 22.11.2022)
Ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Российские военные отразили массированные атаки ВСУ на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны.
На Донецком направлении убиты более 120 украинских военнослужащих, уничтожены два танка, шесть бронированных машин и пять автомобилей.
На Южнодонецком направлении нанесен удар по механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Разбиты три диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе Павловки. Потери ВСУ составили:
более пятидесяти человек убитыми и ранеными;
три БМП и два бронеавтомобиля.
На Купянском направлении российские артиллеристы ударили по мотопехотной роте ВСУ, атаковавшей в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.