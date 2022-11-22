https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/shest-mln-rub-vydeleno-v-tkuarchalskom-rayone-na-selkhozproekty--1042747380.html

Шесть млн руб выделено в Ткуарчалском районе на сельхозпроекты

Шесть млн руб выделено в Ткуарчалском районе на сельхозпроекты

В 2021 году было выделено 16 млн руб на пять проектов для развития сельского хозяйства. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T13:25+0300

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2022-11-22T13:37+0300

в абхазии

сельское хозяйство

ткуарчальский район

абхазия

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Ткуарчалский район выделил шесть млн руб на развитие трех сельскохозяйственных проектов в 2022 году. Об этом Абхазскому телевидению рассказал глава района Исидор Дочия. За два года администрация выделила более 500 гектаров земли для обработки, в том числе под посадку голубики и цитрусовых.

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сельское хозяйство, ткуарчальский район, абхазия