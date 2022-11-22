https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/shest-mln-rub-vydeleno-v-tkuarchalskom-rayone-na-selkhozproekty--1042747380.html
Шесть млн руб выделено в Ткуарчалском районе на сельхозпроекты
Шесть млн руб выделено в Ткуарчалском районе на сельхозпроекты
В 2021 году было выделено 16 млн руб на пять проектов для развития сельского хозяйства. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T13:25+0300
2022-11-22T13:25+0300
2022-11-22T13:37+0300
в абхазии
сельское хозяйство
ткуарчальский район
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/11/1032858728_0:268:2601:1731_1920x0_80_0_0_fe29b41e56a1ed57414dd87d29f77643.jpg
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Ткуарчалский район выделил шесть млн руб на развитие трех сельскохозяйственных проектов в 2022 году. Об этом Абхазскому телевидению рассказал глава района Исидор Дочия. За два года администрация выделила более 500 гектаров земли для обработки, в том числе под посадку голубики и цитрусовых.
ткуарчальский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/11/1032858728_118:0:2429:1733_1920x0_80_0_0_f083a40fa65106ccfe65cf5ffec635ba.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сельское хозяйство, ткуарчальский район, абхазия
сельское хозяйство, ткуарчальский район, абхазия
Шесть млн руб выделено в Ткуарчалском районе на сельхозпроекты
13:25 22.11.2022 (обновлено: 13:37 22.11.2022)
В 2021 году было выделено 16 млн руб на пять проектов для развития сельского хозяйства.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Ткуарчалский район выделил шесть млн руб на развитие трех сельскохозяйственных проектов в 2022 году. Об этом Абхазскому телевидению рассказал глава района Исидор Дочия.
По словам Дочия, девять тысяч гектаров из 19, предназначенных для сельхозугодий в Ткуарчалском районе, не обрабатываются.
За два года администрация выделила более 500 гектаров земли для обработки, в том числе под посадку голубики и цитрусовых.