https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/takie-obstoyatelstva-adzhba-o-zanyatiyakh-po-protivopozharnoy-bezopasnosti-v-shkolakh-1042754973.html

Такие обстоятельства: Аджба о занятиях по противопожарной безопасности в школах

Такие обстоятельства: Аджба о занятиях по противопожарной безопасности в школах

Сотрудники МЧС Абхазии в эти дни проводят теоретические и практические занятия в школах столицы по противопожарной безопасности и правилам поведения при... 22.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-22T16:54+0300

2022-11-22T16:54+0300

2022-11-22T17:00+0300

радио

мчс абхазии

пожар

правила

занятия

школы

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/16/1042755204_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_12ab924452d09deec04f19c08e4ab36c.jpg

Такие обстоятельства: Аджба о занятиях по противопожарной безопасности в школах Такие обстоятельства: Аджба о занятиях по противопожарной безопасности в школах

Преподавателям и старшеклассникам рассказывают об основных причинах возгораний, критических факторах, которые могут повлиять на скорость распространения огня, и как вести себя в случае возникновения пожаров. Как проходят занятия, ради чего они проводятся, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора по Сухуму МЧС Абхазии Саид Аджба. Также он дал несколько советов, что необходимо предпринять в случае пожара.Подробности в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мчс абхазии, пожар, правила, занятия, школы, подкасты, аудио