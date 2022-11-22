https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/takie-obstoyatelstva-adzhba-o-zanyatiyakh-po-protivopozharnoy-bezopasnosti-v-shkolakh-1042754973.html
Такие обстоятельства: Аджба о занятиях по противопожарной безопасности в школах
Такие обстоятельства: Аджба о занятиях по противопожарной безопасности в школах
Сотрудники МЧС Абхазии в эти дни проводят теоретические и практические занятия в школах столицы по противопожарной безопасности и правилам поведения при... 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T16:54+0300
2022-11-22T16:54+0300
2022-11-22T17:00+0300
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Такие обстоятельства: Аджба о занятиях по противопожарной безопасности в школах
Такие обстоятельства: Аджба о занятиях по противопожарной безопасности в школах
Преподавателям и старшеклассникам рассказывают об основных причинах возгораний, критических факторах, которые могут повлиять на скорость распространения огня, и как вести себя в случае возникновения пожаров. Как проходят занятия, ради чего они проводятся, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора по Сухуму МЧС Абхазии Саид Аджба. Также он дал несколько советов, что необходимо предпринять в случае пожара.Подробности в аудиофайле.
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мчс абхазии, пожар, правила, занятия, школы, подкасты, аудио
мчс абхазии, пожар, правила, занятия, школы, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Аджба о занятиях по противопожарной безопасности в школах
16:54 22.11.2022 (обновлено: 17:00 22.11.2022)
Сотрудники МЧС Абхазии в эти дни проводят теоретические и практические занятия в школах столицы по противопожарной безопасности и правилам поведения при возникновении пожаров.
Преподавателям и старшеклассникам рассказывают об основных причинах возгораний, критических факторах, которые могут повлиять на скорость распространения огня, и как вести себя в случае возникновения пожаров.
Как проходят занятия, ради чего они проводятся, в эфире радио Sputnik
рассказал заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора по Сухуму МЧС Абхазии Саид Аджба. Также он дал несколько советов, что необходимо предпринять в случае пожара.
Подробности в аудиофайле.