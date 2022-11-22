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ЦИК Казахстана объявил итоги президентских выборов

ЦИК Казахстана объявил итоги президентских выборов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет главой государства следующие семь лет. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента в Казахстане, согласно итоговым данным ЦИК.На досрочных выборах президента Казахстана на пост главы государства претендовали шесть кандидатов.Седьмые президентские выборы прошли в Казахстане в воскресенье, 20 ноября. В гонке участвовали шесть кандидатов. Было открыто более десяти тысяч участков для голосования в 53 странах. Отдать свой голос за того или иного кандидата могли почти 12 миллионов граждан, включенных в избирательные списки.

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