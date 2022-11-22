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Уничтожены замаскированные позиции ВСУ

Уничтожены замаскированные позиции ВСУ

Минобороны России показало видео ракетных ударов СУ-25 по военным объектам и технике ВСУ. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских военных, свидетельствует видео Минобороны в Telegram-канале."Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", — говорится в публикации ведомства.В министерстве уточнили, что удары привели к уничтожению замаскированных укрепленных полевых позиций и бронированной техники ВСУ.

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