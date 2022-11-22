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Уничтожены замаскированные позиции ВСУ
Уничтожены замаскированные позиции ВСУ
Минобороны России показало видео ракетных ударов СУ-25 по военным объектам и технике ВСУ. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T08:50+0300
2022-11-22T08:50+0300
2022-11-22T10:18+0300
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских военных, свидетельствует видео Минобороны в Telegram-канале."Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", — говорится в публикации ведомства.В министерстве уточнили, что удары привели к уничтожению замаскированных укрепленных полевых позиций и бронированной техники ВСУ.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
Уничтожены замаскированные позиции ВСУ
08:50 22.11.2022 (обновлено: 10:18 22.11.2022)
Минобороны России показало видео ракетных ударов СУ-25 по военным объектам и технике ВСУ.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik.
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских военных, свидетельствует видео Минобороны в Telegram
-канале.
"Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", — говорится в публикации ведомства.
В министерстве уточнили, что удары привели к уничтожению замаскированных укрепленных полевых позиций и бронированной техники ВСУ.