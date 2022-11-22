https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/zadolzhennost-za-elektroenergiyu-v-tkuarchalskom-rayone-sostavlyaet-bolee-23-mln-rub-1042746760.html

Задолженность за электроэнергию в Ткуарчалском районе составляет более 23 млн руб

Задолженность за электроэнергию в Ткуарчалском районе составляет более 23 млн руб

В Абхазии с 2022 по 2026 годы реализуется программа по закупке счетчиков, а также модернизации энергетического хозяйства. 22.11.2022, Sputnik Абхазия

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2022-11-22T11:38+0300

2022-11-22T14:56+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

ткуарчальский район

интервью

экономика

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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Задолженность за электроэнергию в Ткуарчалском районе составляет более 23 млн руб, об этом Абхазскому телевидению рассказал глава района Исидор Дочия. Дочия уточнил Sputnik, что в этом году в бюджете предусмотрено около 700 тысяч рублей на покупку счетчиков. Несмотря на существенную задолженность, Ткуарчалский РЭС при подготовке к зимнему сезону ведет замену деревянных столбов на железобетонные, замену линий электропередач на новые.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии, ткуарчальский район, интервью, экономика