https://sputnik-abkhazia.ru/20221122/zadolzhennost-za-elektroenergiyu-v-tkuarchalskom-rayone-sostavlyaet-bolee-23-mln-rub-1042746760.html
Задолженность за электроэнергию в Ткуарчалском районе составляет более 23 млн руб
Задолженность за электроэнергию в Ткуарчалском районе составляет более 23 млн руб
В Абхазии с 2022 по 2026 годы реализуется программа по закупке счетчиков, а также модернизации энергетического хозяйства. 22.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-22T11:38+0300
2022-11-22T11:38+0300
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ткуарчальский район
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СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Задолженность за электроэнергию в Ткуарчалском районе составляет более 23 млн руб, об этом Абхазскому телевидению рассказал глава района Исидор Дочия. Дочия уточнил Sputnik, что в этом году в бюджете предусмотрено около 700 тысяч рублей на покупку счетчиков. Несмотря на существенную задолженность, Ткуарчалский РЭС при подготовке к зимнему сезону ведет замену деревянных столбов на железобетонные, замену линий электропередач на новые.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, ткуарчальский район, интервью, экономика
проблемы энергетической отрасли в абхазии, ткуарчальский район, интервью, экономика
Задолженность за электроэнергию в Ткуарчалском районе составляет более 23 млн руб
11:38 22.11.2022 (обновлено: 14:56 22.11.2022)
В Абхазии с 2022 по 2026 годы реализуется программа по закупке счетчиков, а также модернизации энергетического хозяйства.
СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Задолженность за электроэнергию в Ткуарчалском районе составляет более 23 млн руб, об этом Абхазскому телевидению рассказал глава района Исидор Дочия.
По словам главы района, собираемость за потребленную электроэнергию не более 49%. Для решения этой проблемы необходимо установить приборы учета.
Дочия уточнил Sputnik, что в этом году в бюджете предусмотрено около 700 тысяч рублей на покупку счетчиков.
Несмотря на существенную задолженность, Ткуарчалский РЭС при подготовке к зимнему сезону ведет замену деревянных столбов на железобетонные, замену линий электропередач на новые.