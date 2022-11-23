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Ардзинба об отношениях Абхазии и Приднестровья: мы готовы к активизации
Ардзинба об отношениях Абхазии и Приднестровья: мы готовы к активизации
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в среду, 23 ноября, встретился с главой официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в... 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T18:08+0300
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2022-11-23T18:08+0300
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Вопросы абхазо-приднестровское взаимодействия обсудили глава МИД Инал Ардзинба и глава официального представительства ПМР в Абхазии. Стороны согласовали ряд мер по активизации взаимодействия. Некоторые инициативы будут реализованы в ближайшее время.
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мид абхазии, абхазия, приднестровская молдавская республика, политика
мид абхазии, абхазия, приднестровская молдавская республика, политика
Ардзинба об отношениях Абхазии и Приднестровья: мы готовы к активизации
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в среду, 23 ноября, встретился с главой официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Вопросы абхазо-приднестровское взаимодействия обсудили глава МИД Инал Ардзинба и глава официального представительства ПМР в Абхазии.
"Стабильность в Приднестровье является важным элементом региональной и глобальной безопасности. Знаю, что ситуация у вас напряженная. Мы готовы к активизации наших отношений. В это сложное время предлагаю проработать форматы активизации наших отношений", - отметил Ардзинба.
Стороны согласовали ряд мер по активизации взаимодействия. Некоторые инициативы будут реализованы в ближайшее время.