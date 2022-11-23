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Ардзинба об отношениях Абхазии и Приднестровья: мы готовы к активизации

Ардзинба об отношениях Абхазии и Приднестровья: мы готовы к активизации

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в среду, 23 ноября, встретился с главой официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в... 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T18:08+0300

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Вопросы абхазо-приднестровское взаимодействия обсудили глава МИД Инал Ардзинба и глава официального представительства ПМР в Абхазии. Стороны согласовали ряд мер по активизации взаимодействия. Некоторые инициативы будут реализованы в ближайшее время.

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