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Более миллиона киловатт-часов электроэнергии потребляют в Абхазии сверх нормы ежедневно
Более миллиона киловатт-часов электроэнергии потребляют в Абхазии сверх нормы ежедневно
Россия с вечера 22 ноября осуществляет переток электроэнергии в Абхазию. 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T08:55+0300
2022-11-23T08:55+0300
2022-11-23T10:12+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
черноморэнерго
абхазия
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Более миллиона киловатт-часов электроэнергии потребляют в Абхазии сверх нормы ежедневно, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба.При этом сократилось потребление электроэнергии майнерами более чем на 60 мегаватт, и сегодня цифра доходит до 40 мегаватт. По словам Блабба, по-прежнему ведется борьба с майнингом, но крупных ферм уже нет. Многие также отключили аппараты из-за падения курса криптовалют.Как отметил заместитель главного инженера "Черноморэнерго", веерные отключения электричества зимой зависят в том числе от лимита перетока энергии из России. "Если мы получим около 7,5-8 миллионов мегаватт из России, то мы можем от ИнгурГЭС получить еще три миллиона. В целом этого хватит для того, чтобы подавать электроэнергию без отключений по графику", – отметил он.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия
Более миллиона киловатт-часов электроэнергии потребляют в Абхазии сверх нормы ежедневно
08:55 23.11.2022 (обновлено: 10:12 23.11.2022)
Россия с вечера 22 ноября осуществляет переток электроэнергии в Абхазию.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Более миллиона киловатт-часов электроэнергии потребляют в Абхазии сверх нормы ежедневно, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба.
"Сегодня мы потребляем около восьми миллионов киловатт-часов в сутки. Увеличение потребления составляет около 7-8%. Наш лимит составляет 6,5 миллиона киловатт-часов. Сверхпотребление составляет более одного миллиона киловатт-часов", – отметил он.
При этом сократилось потребление электроэнергии майнерами более чем на 60 мегаватт, и сегодня цифра доходит до 40 мегаватт.
По словам Блабба, по-прежнему ведется борьба с майнингом, но крупных ферм уже нет. Многие также отключили аппараты из-за падения курса криптовалют.
Как отметил заместитель главного инженера "Черноморэнерго", веерные отключения электричества зимой зависят в том числе от лимита перетока энергии из России.
"Если мы получим около 7,5-8 миллионов мегаватт из России, то мы можем от ИнгурГЭС получить еще три миллиона. В целом этого хватит для того, чтобы подавать электроэнергию без отключений по графику", – отметил он.