https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/bolee-milliona-kilovatt-chasov-elektroenergii-potreblyayut-v-abkhazii-sverkh-normy-1042759464.html

Более миллиона киловатт-часов электроэнергии потребляют в Абхазии сверх нормы ежедневно

Более миллиона киловатт-часов электроэнергии потребляют в Абхазии сверх нормы ежедневно

Россия с вечера 22 ноября осуществляет переток электроэнергии в Абхазию. 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T08:55+0300

2022-11-23T08:55+0300

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в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

черноморэнерго

абхазия

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Более миллиона киловатт-часов электроэнергии потребляют в Абхазии сверх нормы ежедневно, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба.При этом сократилось потребление электроэнергии майнерами более чем на 60 мегаватт, и сегодня цифра доходит до 40 мегаватт. По словам Блабба, по-прежнему ведется борьба с майнингом, но крупных ферм уже нет. Многие также отключили аппараты из-за падения курса криптовалют.Как отметил заместитель главного инженера "Черноморэнерго", веерные отключения электричества зимой зависят в том числе от лимита перетока энергии из России. "Если мы получим около 7,5-8 миллионов мегаватт из России, то мы можем от ИнгурГЭС получить еще три миллиона. В целом этого хватит для того, чтобы подавать электроэнергию без отключений по графику", – отметил он.

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия