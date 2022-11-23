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Бжания провел встречу с членами Совбеза Абхазии

Бжания провел встречу с членами Совбеза Абхазии

Главная тема встречи - повышение мобилизационной готовности вооруженных сил. 23.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

совет безопасности абхазии

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочую встречу с членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Участники встречи доложили президенту о ходе исполнения решений, принятых на последнем заседании Совета безопасности.

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