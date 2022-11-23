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Бжания провел встречу с членами Совбеза Абхазии
Бжания провел встречу с членами Совбеза Абхазии
Главная тема встречи - повышение мобилизационной готовности вооруженных сил. 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T18:43+0300
2022-11-23T18:43+0300
2022-11-23T18:43+0300
в абхазии
совет безопасности абхазии
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аслан бжания
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочую встречу с членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Участники встречи доложили президенту о ходе исполнения решений, принятых на последнем заседании Совета безопасности.
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совет безопасности абхазии, абхазия, аслан бжания
совет безопасности абхазии, абхазия, аслан бжания
Бжания провел встречу с членами Совбеза Абхазии
Главная тема встречи - повышение мобилизационной готовности вооруженных сил.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочую встречу с членами Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече обсуждали вопросы реализации комплекса мер по повышению мобилизационной готовности.
Участники встречи доложили президенту о ходе исполнения решений, принятых на последнем заседании Совета безопасности.