https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/ekonomist-nazvala-usloviya-dlya-razvitiya-investitsiy-v-abkhazii-1042771129.html

Экономист назвала условия для развития инвестиций в Абхазии

Экономист назвала условия для развития инвестиций в Абхазии

На рабочем совещании по вопросам энергетики и инвестдеятельности президент Аслан Бжания заявил, что раз в месяц в Администрации будет проходить "инвестиционный... 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T15:25+0300

2022-11-23T15:25+0300

2022-11-23T17:41+0300

в абхазии

аслан бжания

экономика

абхазия

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Для привлечения инвестора в Абхазии должна быть четко выверенная правовая база, подготовленные нормативные документы, дорожная карта, четко сформулированные действия, ответственные исполнители и определенные сроки реализации проектов, рассказала в интервью радио Sputnik научный сотрудник ЦСЭИ Илона Мирцхулава.По ее словам, инициатива президента Аслана Бжания об организации "инвестиционного часа" в Администрации раз в месяц связана с намерением мониторить ситуацию в сфере инвестиций, так как в республике не хватает инструментов и механизмов для мониторинга текущей ситуации.Для инвестора должны быть четко понятны регуляторные условия, которые предлагает Абхазия, считает Мирцхулава. Однако, по ее словам, нельзя рассматривать проекты инвестиций в отрыве от проблем в других областях – демографии, образования, сельского хозяйства, дисбалансированного территориального развития.

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