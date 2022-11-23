https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/ekonomist-nazvala-usloviya-dlya-razvitiya-investitsiy-v-abkhazii-1042771129.html
Экономист назвала условия для развития инвестиций в Абхазии
Экономист назвала условия для развития инвестиций в Абхазии
На рабочем совещании по вопросам энергетики и инвестдеятельности президент Аслан Бжания заявил, что раз в месяц в Администрации будет проходить "инвестиционный... 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T15:25+0300
2022-11-23T15:25+0300
2022-11-23T17:41+0300
в абхазии
аслан бжания
экономика
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037627059_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c1297e5e231f6322e160d816cce813f7.jpg
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Для привлечения инвестора в Абхазии должна быть четко выверенная правовая база, подготовленные нормативные документы, дорожная карта, четко сформулированные действия, ответственные исполнители и определенные сроки реализации проектов, рассказала в интервью радио Sputnik научный сотрудник ЦСЭИ Илона Мирцхулава.По ее словам, инициатива президента Аслана Бжания об организации "инвестиционного часа" в Администрации раз в месяц связана с намерением мониторить ситуацию в сфере инвестиций, так как в республике не хватает инструментов и механизмов для мониторинга текущей ситуации.Для инвестора должны быть четко понятны регуляторные условия, которые предлагает Абхазия, считает Мирцхулава. Однако, по ее словам, нельзя рассматривать проекты инвестиций в отрыве от проблем в других областях – демографии, образования, сельского хозяйства, дисбалансированного территориального развития.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037627059_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_880ad93e44325f96e1020faeec0a0c11.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, экономика, абхазия
аслан бжания, экономика, абхазия
Экономист назвала условия для развития инвестиций в Абхазии
15:25 23.11.2022 (обновлено: 17:41 23.11.2022)
На рабочем совещании по вопросам энергетики и инвестдеятельности президент Аслан Бжания заявил, что раз в месяц в Администрации будет проходить "инвестиционный час".
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Для привлечения инвестора в Абхазии должна быть четко выверенная правовая база, подготовленные нормативные документы, дорожная карта, четко сформулированные действия, ответственные исполнители и определенные сроки реализации проектов, рассказала в интервью радио Sputnik научный сотрудник ЦСЭИ Илона Мирцхулава.
По ее словам, инициатива президента Аслана Бжания об организации "инвестиционного часа" в Администрации раз в месяц связана с намерением мониторить ситуацию в сфере инвестиций, так как в республике не хватает инструментов и механизмов для мониторинга текущей ситуации.
"Сегодня привлекать иностранные инвестиции и не контролировать их реальное развитие, было бы просто несерьезно. В свете тех политических событий, которые происходят в мире, необходима серьезная мобилизация всех ресурсов, рациональное размещение производительных сил уже внутри страны, эффективное использование собственных бюджетных средств", – сказала она.
Для инвестора должны быть четко понятны регуляторные условия, которые предлагает Абхазия, считает Мирцхулава. Однако, по ее словам, нельзя рассматривать проекты инвестиций в отрыве от проблем в других областях – демографии, образования, сельского хозяйства, дисбалансированного территориального развития.