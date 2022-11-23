https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/forum-istoriya-dlya-buduschego-k-100-letiyu-sssr-pryamaya-translyatsiya-1042772416.html
Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": прямая трансляция
Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": прямая трансляция
В Москве проходит международный форум "История для будущего. К 100-летию СССР". 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T17:15+0300
2022-11-23T17:15+0300
2022-11-23T17:38+0300
видео
мультимедиа
история
ссср
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Тема пленарного заседания – "Историческая Россия: от Российской Империи и Советского Союза к Российской Федерации".
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видео, мультимедиа, история, ссср, видео
видео, мультимедиа, история, ссср, видео
Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": прямая трансляция
17:15 23.11.2022 (обновлено: 17:38 23.11.2022)
В Москве проходит международный форум "История для будущего. К 100-летию СССР".
Тема пленарного заседания – "Историческая Россия: от Российской Империи и Советского Союза к Российской Федерации".