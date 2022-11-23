https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/forum-istoriya-dlya-buduschego-k-100-letiyu-sssr-pryamaya-translyatsiya-1042772416.html

Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": прямая трансляция

Форум "История для будущего. К 100-летию СССР": прямая трансляция

В Москве проходит международный форум "История для будущего. К 100-летию СССР". 23.11.2022, Sputnik Абхазия

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видео

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ссср

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Тема пленарного заседания – "Историческая Россия: от Российской Империи и Советского Союза к Российской Федерации".

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