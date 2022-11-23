https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/kabardino-balkariya-obygrala-abkhaziyu-v-tovarischeskom-machte-po-futbolu-1042775034.html

Кабардино-Балкария обыграла Абхазию в товарищеском мачте по футболу

Кабардино-Балкария обыграла Абхазию в товарищеском мачте по футболу

Товарищеский матч между сборными Абхазии и Кабардино-Балкарии состоялся на столичном стадионе "Динамо". 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T19:40+0300

2022-11-23T19:40+0300

2022-11-23T19:40+0300

в абхазии

футбол

спорт

абхазия

кабардино-балкария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038336548_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_73c021b3bdbafd007dda3e5b28c650e4.jpg

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу уступила сборной Кабардино-Балкарии в товарищеском матче, который состоялся на стадионе "Динамо" в среду 23 ноября. Игру более активно начали гости, которые в первые минуты провели несколько острых атак на ворота абхазской команды. Но затем и сборная Абхазии стала отвечать своими атакующими действиями, что привело к забитому мячу на 10-й минуте. Гол на свой счет записал полузащитник Виктор Пимпия. Сразу же после начала второго тайма Абхазия могла выйти вперед, однако мяч после удара Айнара Гамисония не попал в ворота соперников. В ответной атаке сборная Кабардино-Балкарии забила гол и вышла вперед в матче - 2:1. На этом гости не остановились, в очередной атаке Анзор Хутов забил гол - 3:1, а на 80-й минуте КБР забила еще раз - 4:1. Спустя меньше двух минут Абхазия сократила отставание в счете, отличился Алан Квициния - 4:2. В оставшееся время абхазские футболисты могли отличиться еще, однако сделать этого не удалось, матч завершился победой Кабардино-Балкарии. Предыдущий товарищеский матч сборной Абхазии состоялся неделю назад. Команда встречалась с футболистами из Адыгеи, игра завершилась вничью 1:1.

абхазия

кабардино-балкария

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

футбол, спорт, абхазия, кабардино-балкария