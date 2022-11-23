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Кабардино-Балкария обыграла Абхазию в товарищеском мачте по футболу
Кабардино-Балкария обыграла Абхазию в товарищеском мачте по футболу
Товарищеский матч между сборными Абхазии и Кабардино-Балкарии состоялся на столичном стадионе "Динамо". 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T19:40+0300
2022-11-23T19:40+0300
2022-11-23T19:40+0300
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу уступила сборной Кабардино-Балкарии в товарищеском матче, который состоялся на стадионе "Динамо" в среду 23 ноября. Игру более активно начали гости, которые в первые минуты провели несколько острых атак на ворота абхазской команды. Но затем и сборная Абхазии стала отвечать своими атакующими действиями, что привело к забитому мячу на 10-й минуте. Гол на свой счет записал полузащитник Виктор Пимпия. Сразу же после начала второго тайма Абхазия могла выйти вперед, однако мяч после удара Айнара Гамисония не попал в ворота соперников. В ответной атаке сборная Кабардино-Балкарии забила гол и вышла вперед в матче - 2:1. На этом гости не остановились, в очередной атаке Анзор Хутов забил гол - 3:1, а на 80-й минуте КБР забила еще раз - 4:1. Спустя меньше двух минут Абхазия сократила отставание в счете, отличился Алан Квициния - 4:2. В оставшееся время абхазские футболисты могли отличиться еще, однако сделать этого не удалось, матч завершился победой Кабардино-Балкарии. Предыдущий товарищеский матч сборной Абхазии состоялся неделю назад. Команда встречалась с футболистами из Адыгеи, игра завершилась вничью 1:1.
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футбол, спорт, абхазия, кабардино-балкария
футбол, спорт, абхазия, кабардино-балкария
Кабардино-Балкария обыграла Абхазию в товарищеском мачте по футболу
Товарищеский матч между сборными Абхазии и Кабардино-Балкарии состоялся на столичном стадионе "Динамо".
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу уступила сборной Кабардино-Балкарии в товарищеском матче, который состоялся на стадионе "Динамо" в среду 23 ноября.
Игру более активно начали гости, которые в первые минуты провели несколько острых атак на ворота абхазской команды.
Но затем и сборная Абхазии стала отвечать своими атакующими действиями, что привело к забитому мячу на 10-й минуте. Гол на свой счет записал полузащитник Виктор Пимпия.
Такой счет продержался до 32-й минуты. После розыгрыша мяча в штрафной сборной Абхазии, гости сумели отыграться - 1:1. В первой половине игры больше голов команды не забили.
Сразу же после начала второго тайма Абхазия могла выйти вперед, однако мяч после удара Айнара Гамисония не попал в ворота соперников.
В ответной атаке сборная Кабардино-Балкарии забила гол и вышла вперед в матче - 2:1. На этом гости не остановились, в очередной атаке Анзор Хутов забил гол - 3:1, а на 80-й минуте КБР забила еще раз - 4:1.
Спустя меньше двух минут Абхазия сократила отставание в счете, отличился Алан Квициния - 4:2.
В оставшееся время абхазские футболисты могли отличиться еще, однако сделать этого не удалось, матч завершился победой Кабардино-Балкарии.
Предыдущий товарищеский матч сборной Абхазии состоялся неделю назад. Команда встречалась с футболистами из Адыгеи, игра завершилась вничью 1:1.