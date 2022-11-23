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Карнаухов: зачем Западу атомная катастрофа на Запорожской АЭС
Карнаухов: зачем Западу атомная катастрофа на Запорожской АЭС
Для населения Запада украинский конфликт ничем не отличается от десятков других вооруженных столкновений по всему миру, а потому растет общественное... 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T09:50+0300
2022-11-23T09:50+0300
2022-11-23T10:31+0300
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Чтобы обосновать свою борьбу с Россией, США готовы пойти даже на провоцирование атомной катастрофы на ЗАЭС, поделился своим мнением со "Sputnik на русском" Сергей Карнаухов. Об этом, а также о принятии Европарламентом резолюции об объявлении России страной-террористом, о важности работы государства с культурой и о ситуации в Косово, где Запад также разжигает войну, смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, запорожская аэс, украина, россия, видео
видео, мультимедиа, запорожская аэс, украина, россия, видео
Карнаухов: зачем Западу атомная катастрофа на Запорожской АЭС
09:50 23.11.2022 (обновлено: 10:31 23.11.2022)
Для населения Запада украинский конфликт ничем не отличается от десятков других вооруженных столкновений по всему миру, а потому растет общественное недовольство такого активного участия в нем США и Европы.
Чтобы обосновать свою борьбу с Россией, США готовы пойти даже на провоцирование атомной катастрофы на ЗАЭС, поделился своим мнением со "Sputnik на русском" Сергей Карнаухов. Об этом, а также о принятии Европарламентом резолюции об объявлении России страной-террористом, о важности работы государства с культурой и о ситуации в Косово, где Запад также разжигает войну, смотрите в нашем видео.