https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/mirtskhulava-ob-investitsionnom-chase-prezidenta-abkhazii-problema-na-poverkhnosti--1042764343.html
Мирцхулава об "Инвестиционном часе" президента Абхазии: проблема на поверхности
Мирцхулава об "Инвестиционном часе" президента Абхазии: проблема на поверхности
Экономист Илона Мирцхулава в интервью радио Sputnik прокомментировала инициативу президента Абхазии Аслана Бжания по проведению "Инвестиционного часа". 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T16:00+0300
2022-11-23T16:00+0300
2022-11-23T17:43+0300
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экономика
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
президент
аслан бжания
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Мирцхулава об "Инвестиционном часе" президента Абхазии: проблема на поверхности
Мирцхулава об "Инвестиционном часе" президента Абхазии: проблема на поверхности
"Инвестиционный час" будет проходить в Администрации президента раз в месяц, заявил на рабочем совещании по вопросам энергетики и инвестдеятельности президент Аслан Бжания. Он добавил, что у государства должна быть на руках дорожная карта – документы, которые отражают начало работ, график их выполнения и перечень возможных сложностей. Своим мнением о том, какой эффект будет иметь такая инициатива президента, в интервью радио Sputnik поделилась экономист Илона Мирцхулава.Мирцхулава считает, что для инвестора должны быть понятны и четко сформулированы, выверены те регуляторные условия, которые Абхазия предлагает, то есть должна быть четко выверена правовая база, должны быть подготовлены нормативные документы, должна быть реальная дорожная карта, четко сформулированные действия, ответственные исполнители.Полную версию комментария слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, экономика, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, президент, аслан бжания, аудио
подкасты, абхазия, экономика, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, президент, аслан бжания, аудио
Мирцхулава об "Инвестиционном часе" президента Абхазии: проблема на поверхности
16:00 23.11.2022 (обновлено: 17:43 23.11.2022)
Экономист Илона Мирцхулава в интервью радио Sputnik прокомментировала инициативу президента Абхазии Аслана Бжания по проведению "Инвестиционного часа".
"Инвестиционный час" будет проходить в Администрации президента раз в месяц, заявил на рабочем совещании по вопросам энергетики и инвестдеятельности президент Аслан Бжания. Он добавил, что у государства должна быть на руках дорожная карта – документы, которые отражают начало работ, график их выполнения и перечень возможных сложностей. Своим мнением о том, какой эффект будет иметь такая инициатива президента, в интервью радио Sputnik поделилась экономист Илона Мирцхулава.
"Вполне закономерно, что президент ставит вопрос таким образом и хочет решать эту проблему, потому что проблема на поверхности. К большому сожалению, тот анализ, который проводим мы на своих площадках, та практика, которая складывается сегодня в нашей жизни, показывают, что не хватает инструментов и механизмов по мониторингу текущей ситуации. Тем более, что в свете сегодняшних проблем, существующих современных геополитических вызовов, этот вопрос остается одним из самых главных", – отметила экономист.
Мирцхулава считает, что для инвестора должны быть понятны и четко сформулированы, выверены те регуляторные условия, которые Абхазия предлагает, то есть должна быть четко выверена правовая база, должны быть подготовлены нормативные документы, должна быть реальная дорожная карта, четко сформулированные действия, ответственные исполнители.
"Инициатива неплохая. Главное, чтобы она получила хорошее завершение и хорошее развитие", – сказала Илона Мирцхулава.
Полную версию комментария слушайте в аудиофайле
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