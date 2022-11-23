https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/mirtskhulava-ob-investitsionnom-chase-prezidenta-abkhazii-problema-na-poverkhnosti--1042764343.html

Мирцхулава об "Инвестиционном часе" президента Абхазии: проблема на поверхности

Мирцхулава об "Инвестиционном часе" президента Абхазии: проблема на поверхности

Экономист Илона Мирцхулава в интервью радио Sputnik прокомментировала инициативу президента Абхазии Аслана Бжания по проведению "Инвестиционного часа". 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T16:00+0300

2022-11-23T16:00+0300

2022-11-23T17:43+0300

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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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аслан бжания

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Мирцхулава об "Инвестиционном часе" президента Абхазии: проблема на поверхности Мирцхулава об "Инвестиционном часе" президента Абхазии: проблема на поверхности

"Инвестиционный час" будет проходить в Администрации президента раз в месяц, заявил на рабочем совещании по вопросам энергетики и инвестдеятельности президент Аслан Бжания. Он добавил, что у государства должна быть на руках дорожная карта – документы, которые отражают начало работ, график их выполнения и перечень возможных сложностей. Своим мнением о том, какой эффект будет иметь такая инициатива президента, в интервью радио Sputnik поделилась экономист Илона Мирцхулава.Мирцхулава считает, что для инвестора должны быть понятны и четко сформулированы, выверены те регуляторные условия, которые Абхазия предлагает, то есть должна быть четко выверена правовая база, должны быть подготовлены нормативные документы, должна быть реальная дорожная карта, четко сформулированные действия, ответственные исполнители.Полную версию комментария слушайте в аудиофайле.

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