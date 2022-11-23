https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/predstaviteli-abkhazskoy-diaspory-ne-postradali-pri-zemletryasenii-v-turtsii--1042762689.html
Представители абхазской диаспоры не пострадали при землетрясении в Турции
Представители абхазской диаспоры не пострадали при землетрясении в Турции
Землетрясение магнитудой в шесть баллов произошло на западе Турции. Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T11:05+0300
2022-11-23T11:05+0300
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диаспора
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Представители абхазской диаспоры не пострадали при землетрясении в Турции, рассказал Sputnik руководитель абхазского культурного центра в Дюздже Ильхан Квадзба.Он добавил, что сообщений о погибших или раненых из числа диаспоры не поступало. Само здание культурного центра также не получило повреждений в результате стихии, подчеркнул Квадзба.По его словам, значительное количество людей покинули город и уехали в свои дома, расположенные в селах недалеко от Дюздже."Представители абхазской диаспоры летом живут в селах, в зимнее время переезжают в город, так как дети идут в сады, школы и так далее. Сейчас в целях безопасности люди покинули город и уехали в сельскую местность. По нашим данным, жилища некоторых людей пострадали в результате землетрясения, но, к счастью, обошлось без жертв и раненых", – заметил руководитель абхазского культурного центра.По предварительным данным, жертв в результате землетрясения нет, число пострадавших достигло 50. Толчки были зафиксированы в 01:08 по всемирному времени (04:08 мск).Как сообщила газета Cumhuriyet, два человека скончались после землетрясения.
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турция, диаспора
Представители абхазской диаспоры не пострадали при землетрясении в Турции
11:05 23.11.2022 (обновлено: 11:22 23.11.2022)
Землетрясение магнитудой в шесть баллов произошло на западе Турции. Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Представители абхазской диаспоры не пострадали при землетрясении в Турции, рассказал Sputnik руководитель абхазского культурного центра в Дюздже Ильхан Квадзба.
Он добавил, что сообщений о погибших или раненых из числа диаспоры не поступало. Само здание культурного центра также не получило повреждений в результате стихии, подчеркнул Квадзба.
По его словам, значительное количество людей покинули город и уехали в свои дома, расположенные в селах недалеко от Дюздже.
"Представители абхазской диаспоры летом живут в селах, в зимнее время переезжают в город, так как дети идут в сады, школы и так далее. Сейчас в целях безопасности люди покинули город и уехали в сельскую местность. По нашим данным, жилища некоторых людей пострадали в результате землетрясения, но, к счастью, обошлось без жертв и раненых", – заметил руководитель абхазского культурного центра.
По предварительным данным, жертв в результате землетрясения нет, число пострадавших достигло 50. Толчки были зафиксированы в 01:08 по всемирному времени (04:08 мск).
Как сообщила газета Cumhuriyet
, два человека скончались после землетрясения.