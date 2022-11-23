https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/rossiya-vernula-35-voennykh-kotorym-v-ukrainskom-plenu-grozila-smertelnaya-opasnost-1042774537.html

Россия вернула 35 военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность

Россия вернула 35 военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских... 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T19:05+0300

2022-11-23T19:05+0300

2022-11-23T19:05+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Россия в результате переговоров вернула 35 военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Согласно военному ведомству, всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Sputnik Абхазия

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