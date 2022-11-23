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Россия вернула 35 военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность
Россия вернула 35 военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских... 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T19:05+0300
2022-11-23T19:05+0300
2022-11-23T19:05+0300
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Россия в результате переговоров вернула 35 военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Согласно военному ведомству, всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Россия вернула 35 военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Россия в результате переговоров вернула 35 военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Двадцать третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.
Согласно военному ведомству, всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.