https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/rossiyskaya-pvo-sbila-pyat-ukrainskikh-bespilotnikov-v-rayone-chernogo-morya-i-kryma-1042770898.html

Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников в районе Черного моря и Крыма

Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников в районе Черного моря и Крыма

Всего с начала спецоперации уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотника, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых... 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T14:45+0300

2022-11-23T14:45+0300

2022-11-23T15:17+0300

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и Севастополя, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Российские войска уничтожили за сутки 72 украинских артподразделения и РЛС американского производства.Кроме того, сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка Луганской Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских сил.

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