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Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников в районе Черного моря и Крыма
Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников в районе Черного моря и Крыма
Всего с начала спецоперации уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотника, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых... 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T14:45+0300
2022-11-23T14:45+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и Севастополя, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Российские войска уничтожили за сутки 72 украинских артподразделения и РЛС американского производства.Кроме того, сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка Луганской Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских сил.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников в районе Черного моря и Крыма
14:45 23.11.2022 (обновлено: 15:17 23.11.2022)
Всего с начала спецоперации уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотника, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронемашин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и Севастополя, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь", – говорится в сообщении.
Российские войска уничтожили за сутки 72 украинских артподразделения и РЛС американского производства.
Кроме того, сообщило Минобороны, в районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка Луганской Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских сил.