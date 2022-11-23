https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/semietazhnyy-meditsinskiy-tsentr-planiruyut-postroit-na-territorii-pansionata-litfond-1042773327.html

Семиэтажный медицинский центр планируют построить на территории пансионата "Литфонд"

Семиэтажный медицинский центр планируют построить на территории пансионата "Литфонд"

Пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды, между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем. 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T17:35+0300

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в абхазии

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гагрский район

медицина

абхазия

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Семиэтажный медицинский центр планируют возвести на территории пансионата "Литфонд", который находится в аренде у "Концерна Росэнергоатом".Реконструкция пансионата ведется уже в течение двух лет. Он подчеркнул, что услуги будут оказывать, в том числе гражданам Абхазии. Министр здравоохранения Эдуард Бутба в свою очередь отметил, что Абхазия всегда являлась таким местом, куда люди приезжали отдыхать, особенно Пицунда и Гагра."Если можем наполнить межсезонье, чтобы люди приезжали и оздоравливались, не важно на какой территории это будет, это будет очень хорошо", – подчеркнул министр.Пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды, между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем. Он находится в аренде у "Концерна Росэнергоатом", срок аренды в июне этого года продлили до 2050 года.

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пицунда, гагрский район, медицина, абхазия