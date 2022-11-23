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Семиэтажный медицинский центр планируют построить на территории пансионата "Литфонд"
Семиэтажный медицинский центр планируют построить на территории пансионата "Литфонд"
Пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды, между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем. 23.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Семиэтажный медицинский центр планируют возвести на территории пансионата "Литфонд", который находится в аренде у "Концерна Росэнергоатом".Реконструкция пансионата ведется уже в течение двух лет. Он подчеркнул, что услуги будут оказывать, в том числе гражданам Абхазии. Министр здравоохранения Эдуард Бутба в свою очередь отметил, что Абхазия всегда являлась таким местом, куда люди приезжали отдыхать, особенно Пицунда и Гагра."Если можем наполнить межсезонье, чтобы люди приезжали и оздоравливались, не важно на какой территории это будет, это будет очень хорошо", – подчеркнул министр.Пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды, между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем. Он находится в аренде у "Концерна Росэнергоатом", срок аренды в июне этого года продлили до 2050 года.
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пицунда, гагрский район, медицина, абхазия
пицунда, гагрский район, медицина, абхазия

Семиэтажный медицинский центр планируют построить на территории пансионата "Литфонд"

17:35 23.11.2022 (обновлено: 17:37 23.11.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОтдых туристов в Абхазии
Отдых туристов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды, между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Семиэтажный медицинский центр планируют возвести на территории пансионата "Литфонд", который находится в аренде у "Концерна Росэнергоатом".
Реконструкция пансионата ведется уже в течение двух лет.

"Сейчас идет проектирование, будет медицинский корпус, планируем построить семь этажей со всеми услугами, которые необходимы для реабилитации нашего персонала и санаторно-курортного лечения", – рассказал первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям АО "Концерн Росэнергоатом" Джумбер Ткебучава.

Он подчеркнул, что услуги будут оказывать, в том числе гражданам Абхазии.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба в свою очередь отметил, что Абхазия всегда являлась таким местом, куда люди приезжали отдыхать, особенно Пицунда и Гагра.
"Если можем наполнить межсезонье, чтобы люди приезжали и оздоравливались, не важно на какой территории это будет, это будет очень хорошо", – подчеркнул министр.
Пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды, между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем. Он находится в аренде у "Концерна Росэнергоатом", срок аренды в июне этого года продлили до 2050 года.
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