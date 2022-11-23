https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/semietazhnyy-meditsinskiy-tsentr-planiruyut-postroit-na-territorii-pansionata-litfond-1042773327.html
Семиэтажный медицинский центр планируют построить на территории пансионата "Литфонд"
Семиэтажный медицинский центр планируют построить на территории пансионата "Литфонд"
Пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды, между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем. 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T17:35+0300
2022-11-23T17:35+0300
2022-11-23T17:37+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Семиэтажный медицинский центр планируют возвести на территории пансионата "Литфонд", который находится в аренде у "Концерна Росэнергоатом".Реконструкция пансионата ведется уже в течение двух лет. Он подчеркнул, что услуги будут оказывать, в том числе гражданам Абхазии. Министр здравоохранения Эдуард Бутба в свою очередь отметил, что Абхазия всегда являлась таким местом, куда люди приезжали отдыхать, особенно Пицунда и Гагра."Если можем наполнить межсезонье, чтобы люди приезжали и оздоравливались, не важно на какой территории это будет, это будет очень хорошо", – подчеркнул министр.Пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды, между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем. Он находится в аренде у "Концерна Росэнергоатом", срок аренды в июне этого года продлили до 2050 года.
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пицунда, гагрский район, медицина, абхазия
пицунда, гагрский район, медицина, абхазия
Семиэтажный медицинский центр планируют построить на территории пансионата "Литфонд"
17:35 23.11.2022 (обновлено: 17:37 23.11.2022)
Пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды, между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Семиэтажный медицинский центр планируют возвести на территории пансионата "Литфонд", который находится в аренде у "Концерна Росэнергоатом".
Реконструкция пансионата ведется уже в течение двух лет.
"Сейчас идет проектирование, будет медицинский корпус, планируем построить семь этажей со всеми услугами, которые необходимы для реабилитации нашего персонала и санаторно-курортного лечения", – рассказал первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям АО "Концерн Росэнергоатом" Джумбер Ткебучава.
Он подчеркнул, что услуги будут оказывать, в том числе гражданам Абхазии.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба в свою очередь отметил, что Абхазия всегда являлась таким местом, куда люди приезжали отдыхать, особенно Пицунда и Гагра.
"Если можем наполнить межсезонье, чтобы люди приезжали и оздоравливались, не важно на какой территории это будет, это будет очень хорошо", – подчеркнул министр.
Пансионат "Литфонд" расположен недалеко от центра Пицунды, между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем. Он находится в аренде у "Концерна Росэнергоатом", срок аренды в июне этого года продлили до 2050 года.