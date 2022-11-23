Шаповалов о заявлении Киева вернуть Крым: незамысловатая информационная кампания

"Хотелось бы подчеркнуть, что это в значительной степени психологические элементы информационной войны, призванные, с одной стороны, укрепить шатающееся украинское общество, которое с трудом переживает те трудности и сложности военного времени, в котором находится Украина. И украинскому обществу необходимо объяснить, почему надо терпеть такие лишения и трудности. Оказывается Украина стоит в одном шаге от победы над Россией – это первая цель. Вторая цель – посеять панику и страх в российском обществе и представить ситуацию таким образом, что Россия терпит поражения, теряет территории и, следовательно, скоро будет повержена", – сказал Шаповалов.