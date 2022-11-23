https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/shapovalov-o-zayavleniya-kieva-vernut-krym-nezamyslovataya-informatsionnaya-kampaniya-1042762873.html
Шаповалов о заявлении Киева вернуть Крым: незамысловатая информационная кампания
Шаповалов о заявлении Киева вернуть Крым: незамысловатая информационная кампания
Директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени М.А. Шолохова Владимир Шаповалов прокомментировал желание киевского режима вернуть Крым. 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T12:25+0300
2022-11-23T12:25+0300
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Шаповалов о заявления Киева вернуть Крым: незамысловатая информационная кампания
Шаповалов о заявления Киева вернуть Крым: незамысловатая информационная кампания
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров. В беседе с радио Sputnik директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени М.А. Шолохова Владимир Шаповалов назвал три основания, которые лежат в заявлениях Киева.В качестве третьего элемента, эксперт отметил, что цель заявлений Ермака заключается в том, чтобы убедить западное общество в продолжении и расширении помощи обанкротившемуся киевскому режиму.
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Шаповалов о заявлении Киева вернуть Крым: незамысловатая информационная кампания
12:25 23.11.2022 (обновлено: 12:43 23.11.2022)
Директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени М.А. Шолохова Владимир Шаповалов прокомментировал желание киевского режима вернуть Крым.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров. В беседе с радио Sputnik
директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени М.А. Шолохова Владимир Шаповалов назвал три основания, которые лежат в заявлениях Киева.
"Хотелось бы подчеркнуть, что это в значительной степени психологические элементы информационной войны, призванные, с одной стороны, укрепить шатающееся украинское общество, которое с трудом переживает те трудности и сложности военного времени, в котором находится Украина. И украинскому обществу необходимо объяснить, почему надо терпеть такие лишения и трудности. Оказывается Украина стоит в одном шаге от победы над Россией – это первая цель. Вторая цель – посеять панику и страх в российском обществе и представить ситуацию таким образом, что Россия терпит поражения, теряет территории и, следовательно, скоро будет повержена", – сказал Шаповалов.
В качестве третьего элемента, эксперт отметил, что цель заявлений Ермака заключается в том, чтобы убедить западное общество в продолжении и расширении помощи обанкротившемуся киевскому режиму.