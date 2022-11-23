https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/smertnost-ot-covid-19-v-2020-2021-gody-sostavila-v-abkhazii-14-1042765588.html

Смертность от COVID-19 в 2020-2021 годы составила в Абхазии 1,4%

Смертность от COVID-19 в 2020-2021 годы составила в Абхазии 1,4%

За весь период пандемии в Абхазии выявлено около 60 тысяч инфицированных – 9714 госпитализированных, 695 летальных случаев. 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T14:11+0300

2022-11-23T14:11+0300

2022-11-23T14:24+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Общая летальность при диагнозе COVID-19 в 2020 и 2021 годы составила в Абхазии 1,4%, заявил главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния. Об этом сообщается на сайте администрации. Главврач также рассказал, что во время пандемии абхазские медики оперативно внедряли новые схемы лечения тяжелых пациентов. По его словам, в тот период таких стандартов лечения не существовало, и врачи действовали на свой страх и риск, которые оказались оправданными. Гуния также выделил основные факторы, которые способствовали получению положительных результатов:

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медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия