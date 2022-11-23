https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/smertnost-ot-covid-19-v-2020-2021-gody-sostavila-v-abkhazii-14-1042765588.html
Смертность от COVID-19 в 2020-2021 годы составила в Абхазии 1,4%
Смертность от COVID-19 в 2020-2021 годы составила в Абхазии 1,4%
За весь период пандемии в Абхазии выявлено около 60 тысяч инфицированных – 9714 госпитализированных, 695 летальных случаев. 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T14:11+0300
2022-11-23T14:11+0300
2022-11-23T14:24+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Общая летальность при диагнозе COVID-19 в 2020 и 2021 годы составила в Абхазии 1,4%, заявил главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния. Об этом сообщается на сайте администрации. Главврач также рассказал, что во время пандемии абхазские медики оперативно внедряли новые схемы лечения тяжелых пациентов. По его словам, в тот период таких стандартов лечения не существовало, и врачи действовали на свой страх и риск, которые оказались оправданными. Гуния также выделил основные факторы, которые способствовали получению положительных результатов:
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медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Смертность от COVID-19 в 2020-2021 годы составила в Абхазии 1,4%
14:11 23.11.2022 (обновлено: 14:24 23.11.2022)
За весь период пандемии в Абхазии выявлено около 60 тысяч инфицированных – 9714 госпитализированных, 695 летальных случаев.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik
. Общая летальность при диагнозе COVID-19 в 2020 и 2021 годы составила в Абхазии 1,4%, заявил главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния. Об этом сообщается на сайте
администрации.
Главврач также рассказал, что во время пандемии абхазские медики оперативно внедряли новые схемы лечения тяжелых пациентов.
"Примером может служить широкое применение высоких доз гормональных препаратов в стационаре, в отличие от рекомендаций ВОЗ. А также применение иммуносупрессивной терапии в виде биопрепаратов при ранних предвестниках цитокинового шторма и повторное введение при отсутствии клинического эффекта через сутки", – отметил Гуния.
По его словам, в тот период таких стандартов лечения не существовало, и врачи действовали на свой страх и риск, которые оказались оправданными.
Гуния также выделил основные факторы, которые способствовали получению положительных результатов:
организация штабного режима работы, оптимальная маршрутизация пациентов, возможность оперативного внедрения новых схем, доступность лабораторно-инструментальной диагностики на догоспитальном уровне;
все виды исследования проводились за счет госбюджета;
беспрецедентно слаженная работа руководства страны и общественных организаций республики.