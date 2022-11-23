https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/sotrudnichestvo-v-transportnoy-sfere-obsudili-aleksandr-ankvab-i-viktor-basargin-1042775729.html

Сотрудничество в транспортной сфере обсудили Александр Анкваб и Виктор Басаргин

Сотрудничество в транспортной сфере обсудили Александр Анкваб и Виктор Басаргин

Главный государственный транспортный инспектор России Виктор Басаргин находится с рабочей поездкой в Абхазии. 23.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

александр анкваб

транспорт

россия

абхазия

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Вопросы абхазо-российского сотрудничества в транспортной сфере обсудили на встрече премьер-министр Абхазии Александр Анкваб с руководителем Ространснадзор Виктором Басаргиным.В 2008-2012 годах Виктор Басаргин был министром регионального развития России. После признания независимости Абхазии Минрегионразвития России было уполномоченным ведомством по разработке и реализации всех программ содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

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