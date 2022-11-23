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Сотрудничество в транспортной сфере обсудили Александр Анкваб и Виктор Басаргин
Сотрудничество в транспортной сфере обсудили Александр Анкваб и Виктор Басаргин
Главный государственный транспортный инспектор России Виктор Басаргин находится с рабочей поездкой в Абхазии. 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T20:24+0300
2022-11-23T20:24+0300
2022-11-23T20:24+0300
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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Вопросы абхазо-российского сотрудничества в транспортной сфере обсудили на встрече премьер-министр Абхазии Александр Анкваб с руководителем Ространснадзор Виктором Басаргиным.В 2008-2012 годах Виктор Басаргин был министром регионального развития России. После признания независимости Абхазии Минрегионразвития России было уполномоченным ведомством по разработке и реализации всех программ содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
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александр анкваб, транспорт, россия, абхазия
александр анкваб, транспорт, россия, абхазия
Сотрудничество в транспортной сфере обсудили Александр Анкваб и Виктор Басаргин
Главный государственный транспортный инспектор России Виктор Басаргин находится с рабочей поездкой в Абхазии.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Вопросы абхазо-российского сотрудничества в транспортной сфере обсудили на встрече премьер-министр Абхазии Александр Анкваб с руководителем Ространснадзор Виктором Басаргиным.
Анкваб напомнил, что благодаря активному содействию и при непосредственном участии Басаргина в Абхазии было восстановлено множество социально значимых объектов, реализованы важные проекты, в том числе в области сельского хозяйства.
В 2008-2012 годах Виктор Басаргин был министром регионального развития России.
После признания независимости Абхазии Минрегионразвития России было уполномоченным ведомством по разработке и реализации всех программ содействия социально-экономическому развитию Абхазии.