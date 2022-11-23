https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/turbaza-dbar-i-maltseva-ob-ekologicheskom-turizme-v-abkhazii-1042757863.html
Турбаза: Дбар и Мальцева об экологическом туризме в Абхазии
Турбаза: Дбар и Мальцева об экологическом туризме в Абхазии
В программе "Турбаза" в эфире радио Sputnik директор Института экологии Абхазии Роман Дбар и эксперт по гостиничному консалтингу, предприниматель Мария... 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T10:37+0300
2022-11-23T10:37+0300
2022-11-23T11:09+0300
радио
абхазия
туризм
отдых
экология
турбаза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/16/1042757965_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a4820626e20bcdd9b8f0dc2d704da835.jpg
Турбаза: Дбар и Мальцева об экологическом туризме в Абхазии
Турбаза: Дбар и Мальцева об экологическом туризме в Абхазии
В программе "Турбаза" в эфире радио Sputnik директор Института экологии Абхазии Роман Дбар и эксперт по гостиничному консалтингу, предприниматель Мария Мальцева поговорили об экологическом туризме, его состоянии и возможностях развития в республике.Гости программы рассказали о том, что подразумевает под собой экологический туризм, о его сегодняшнем состоянии в Абхазии, о том, каковы условия для развития этого вида туризма в республике, как регулировать данное направление с учетом интересов бизнеса и сохранения окружающей среды.Подробности в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/16/1042757965_670:0:3401:2048_1920x0_80_0_0_c0f193e12a833b832f0a2b01e8d9a573.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, туризм, отдых, экология, турбаза, подкасты, аудио
абхазия, туризм, отдых, экология, турбаза, подкасты, аудио
В программе "Турбаза" в эфире радио Sputnik
директор Института экологии Абхазии Роман Дбар и эксперт по гостиничному консалтингу, предприниматель Мария Мальцева поговорили об экологическом туризме, его состоянии и возможностях развития в республике.
Гости программы рассказали о том, что подразумевает под собой экологический туризм, о его сегодняшнем состоянии в Абхазии, о том, каковы условия для развития этого вида туризма в республике, как регулировать данное направление с учетом интересов бизнеса и сохранения окружающей среды.
Подробности в аудиофайле
.