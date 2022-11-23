https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/turbaza-dbar-i-maltseva-ob-ekologicheskom-turizme-v-abkhazii-1042757863.html

Турбаза: Дбар и Мальцева об экологическом туризме в Абхазии

Турбаза: Дбар и Мальцева об экологическом туризме в Абхазии

В программе "Турбаза" в эфире радио Sputnik директор Института экологии Абхазии Роман Дбар и эксперт по гостиничному консалтингу, предприниматель Мария... 23.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-23T10:37+0300

2022-11-23T10:37+0300

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Турбаза: Дбар и Мальцева об экологическом туризме в Абхазии Турбаза: Дбар и Мальцева об экологическом туризме в Абхазии

В программе "Турбаза" в эфире радио Sputnik директор Института экологии Абхазии Роман Дбар и эксперт по гостиничному консалтингу, предприниматель Мария Мальцева поговорили об экологическом туризме, его состоянии и возможностях развития в республике.Гости программы рассказали о том, что подразумевает под собой экологический туризм, о его сегодняшнем состоянии в Абхазии, о том, каковы условия для развития этого вида туризма в республике, как регулировать данное направление с учетом интересов бизнеса и сохранения окружающей среды.Подробности в аудиофайле.

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