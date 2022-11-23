https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/voz-planiruet-pereimenovat-ospu-obezyan--1042763169.html

ВОЗ планирует переименовать оспу обезьян

ВОЗ планирует переименовать оспу обезьян

ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. 23.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует переименовать обезьянью оспу, обозначив ее MPOX (от английского monkeypox - ред.), сообщает издание Politico со ссылкой на источники.Как отмечает издание, решение о переименовании может быть объявлено уже в среду.Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

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