https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/zemletryasenie-proizoshlo-v-turetskom-gorode-dyuzdzhe-1042760756.html

Землетрясение произошло в турецком городе Дюздже

Землетрясение произошло в турецком городе Дюздже

Толчки зафиксированы в 01:08 по всемирному времени (04:08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. 23.11.2022, Sputnik Абхазия

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2022-11-23T10:05+0300

землетрясение

турция

в мире

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, в городе Дюздже, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло с 22 до 35, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Он добавил, что 32 пострадавших из Дюздже, по одному в Стамбуле, Болу и Зонгулдаке.Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены.

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