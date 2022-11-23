https://sputnik-abkhazia.ru/20221123/zemletryasenie-proizoshlo-v-turetskom-gorode-dyuzdzhe-1042760756.html
Землетрясение произошло в турецком городе Дюздже
Землетрясение произошло в турецком городе Дюздже
Толчки зафиксированы в 01:08 по всемирному времени (04:08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. 23.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-23T09:15+0300
2022-11-23T09:15+0300
2022-11-23T10:05+0300
землетрясение
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/17/1042760604_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_ed994062ed64c103c5d47319d1106e0d.jpg
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, в городе Дюздже, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло с 22 до 35, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Он добавил, что 32 пострадавших из Дюздже, по одному в Стамбуле, Болу и Зонгулдаке.Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены.
турция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/17/1042760604_84:0:595:383_1920x0_80_0_0_7c574a29a3ce7bf16d97ca761794b44d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясение, турция, в мире
землетрясение, турция, в мире
Землетрясение произошло в турецком городе Дюздже
09:15 23.11.2022 (обновлено: 10:05 23.11.2022)
Толчки зафиксированы в 01:08 по всемирному времени (04:08 мск). Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, в городе Дюздже, информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Число пострадавших после землетрясения на западе Турции возросло с 22 до 35, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Он добавил, что 32 пострадавших из Дюздже, по одному в Стамбуле, Болу и Зонгулдаке.
Жертв, по предварительным данным, нет, занятия в учебных заведениях региона приостановлены.