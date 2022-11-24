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Администрация президента Абхазии объявила конкурс на замещение свободных должностей
Администрация президента Абхазии объявила конкурс на замещение свободных должностей
Заявки принимаются до 1 декабря 2022 года. 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T15:42+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Администрация президента Абхазии объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника Управления по связям со СМИ, журналиста пресс-службы и старшего референта государственного правового управления.Как отметил руководитель Администрации Джансух Нанба, пресс-служба – важный орган, который должен доносить информацию до граждан объективно, быстро и профессионально, способный быстро реагировать на запросы общественности. Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы: Общие квалификационные требования: До 1 декабря необходимо направить заявку на email: apsny_ahada@mail.ru. Для получения дополнительной информации обращаться по тел: +7(840) 229-75-39; +7(940)775-92-09.Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность журналиста пресс-службы – по ссылке. Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность начальника Управления по связям со СМИ – по ссылке.Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность старшего референта Управления госконтроля – по ссылке.
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президенты, абхазия, политика
президенты, абхазия, политика

Администрация президента Абхазии объявила конкурс на замещение свободных должностей

15:42 24.11.2022 (обновлено: 17:26 24.11.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация Президента РА
Администрация Президента РА - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Заявки принимаются до 1 декабря 2022 года.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Администрация президента Абхазии объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника Управления по связям со СМИ, журналиста пресс-службы и старшего референта государственного правового управления.
Как отметил руководитель Администрации Джансух Нанба, пресс-служба – важный орган, который должен доносить информацию до граждан объективно, быстро и профессионально, способный быстро реагировать на запросы общественности.

"Администрация президента как никто другой заинтересована в формировании профессиональной и ответственной команды, нацеленной на позитивные изменения в республике. Мы будем использовать этот опыт и в дальнейшем. Не только для замещения открытых вакансий, но и в формировании кадрового резерва молодых и перспективных профессионалов своего дела", – отметил Нанба.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
личное заявление
автобиография
документ, удостоверяющий личность и его копию
трудовая книжка и копия трудовой книжки
оригиналы и копии документов, подтверждающих профессиональное или иное образование
оригиналы и копии свидетельства о браке и о рождении детей
Общие квалификационные требования:
гражданство Республики Абхазия
высшее образование
стаж работы в области массовых коммуникаций (для управления по связям со СМИ) -
знание абхазского языка (для управления по связям со СМИ).
До 1 декабря необходимо направить заявку на email: apsny_ahada@mail.ru. Для получения дополнительной информации обращаться по тел: +7(840) 229-75-39; +7(940)775-92-09.
Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность журналиста пресс-службы – по ссылке.
Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность начальника Управления по связям со СМИ – по ссылке.
Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность старшего референта Управления госконтроля – по ссылке.
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