Администрация президента Абхазии объявила конкурс на замещение свободных должностей
15:42 24.11.2022 (обновлено: 17:26 24.11.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация Президента РА
© Sputnik / Томас Тхайцук
Заявки принимаются до 1 декабря 2022 года.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Администрация президента Абхазии объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника Управления по связям со СМИ, журналиста пресс-службы и старшего референта государственного правового управления.
Как отметил руководитель Администрации Джансух Нанба, пресс-служба – важный орган, который должен доносить информацию до граждан объективно, быстро и профессионально, способный быстро реагировать на запросы общественности.
"Администрация президента как никто другой заинтересована в формировании профессиональной и ответственной команды, нацеленной на позитивные изменения в республике. Мы будем использовать этот опыт и в дальнейшем. Не только для замещения открытых вакансий, но и в формировании кадрового резерва молодых и перспективных профессионалов своего дела", – отметил Нанба.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
личное заявление
автобиография
документ, удостоверяющий личность и его копию
трудовая книжка и копия трудовой книжки
оригиналы и копии документов, подтверждающих профессиональное или иное образование
оригиналы и копии свидетельства о браке и о рождении детей
Общие квалификационные требования:
гражданство Республики Абхазия
высшее образование
стаж работы в области массовых коммуникаций (для управления по связям со СМИ) -
знание абхазского языка (для управления по связям со СМИ).
До 1 декабря необходимо направить заявку на email: apsny_ahada@mail.ru. Для получения дополнительной информации обращаться по тел: +7(840) 229-75-39; +7(940)775-92-09.
Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность журналиста пресс-службы – по ссылке.
Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность начальника Управления по связям со СМИ – по ссылке.
Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность старшего референта Управления госконтроля – по ссылке.