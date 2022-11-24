https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/administratsiya-prezidenta-abkhazii-obyavila-konkurs-na-zameschenie-svobodnykh-dolzhnostey-1042784197.html

Администрация президента Абхазии объявила конкурс на замещение свободных должностей

Администрация президента Абхазии объявила конкурс на замещение свободных должностей

Заявки принимаются до 1 декабря 2022 года. 24.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-24T15:42+0300

2022-11-24T15:42+0300

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Администрация президента Абхазии объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника Управления по связям со СМИ, журналиста пресс-службы и старшего референта государственного правового управления.Как отметил руководитель Администрации Джансух Нанба, пресс-служба – важный орган, который должен доносить информацию до граждан объективно, быстро и профессионально, способный быстро реагировать на запросы общественности. Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы: Общие квалификационные требования: До 1 декабря необходимо направить заявку на email: apsny_ahada@mail.ru. Для получения дополнительной информации обращаться по тел: +7(840) 229-75-39; +7(940)775-92-09.Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность журналиста пресс-службы – по ссылке. Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность начальника Управления по связям со СМИ – по ссылке.Подробная информация о квалификационных требованиях к претенденту на должность старшего референта Управления госконтроля – по ссылке.

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