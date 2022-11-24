https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/byudzhet-pensionnogo-fonda-abkhazii-s-2013-goda-uvelichilsya-na-sto-protsentov-1042790969.html

Бюджет Пенсионного фонда Абхазии с 2013 года увеличился на сто процентов

Бюджет Пенсионного фонда Абхазии с 2013 года увеличился на сто процентов

Количество получателей пенсий и пособий в Абхазии в 2022 году составляет около 49 тысяч человек. 24.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-24T19:35+0300

2022-11-24T19:35+0300

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Бюджет пенсионного фонда Абхазии с 2013 года увеличился на сто процентов, сказал в интервью Sputnik председатель пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.При этом он отметил, что для увеличения пенсионных выплат должно увеличиться и количество официально работающего населения.Денис Гулария заметил, что страховые взносы платят около половины работающих людей – остальные остаются в тени."Столько же поступлений, сколько мы получаем, столько же остаются в тени. Сегодня у нас солидарная система, те, кто уплачивают взносы в фонд с высоких заработных плат и низких, при выходе на пенсию получают одинаково. Это тоже негативный стимул. Нужно вводить персонифицированный учет граждан, чтобы было видно, кто и сколько заплатил", - говорит он.В проекте бюджета страны на 2023 год, который одобрил Кабинет Министров, доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда составят 1,5 миллиарда рублей.

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