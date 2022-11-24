https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/byudzhet-pensionnogo-fonda-abkhazii-s-2013-goda-uvelichilsya-na-sto-protsentov-1042790969.html
Бюджет Пенсионного фонда Абхазии с 2013 года увеличился на сто процентов
Бюджет Пенсионного фонда Абхазии с 2013 года увеличился на сто процентов
Количество получателей пенсий и пособий в Абхазии в 2022 году составляет около 49 тысяч человек. 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T19:35+0300
2022-11-24T19:35+0300
2022-11-24T21:22+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Бюджет пенсионного фонда Абхазии с 2013 года увеличился на сто процентов, сказал в интервью Sputnik председатель пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.При этом он отметил, что для увеличения пенсионных выплат должно увеличиться и количество официально работающего населения.Денис Гулария заметил, что страховые взносы платят около половины работающих людей – остальные остаются в тени."Столько же поступлений, сколько мы получаем, столько же остаются в тени. Сегодня у нас солидарная система, те, кто уплачивают взносы в фонд с высоких заработных плат и низких, при выходе на пенсию получают одинаково. Это тоже негативный стимул. Нужно вводить персонифицированный учет граждан, чтобы было видно, кто и сколько заплатил", - говорит он.В проекте бюджета страны на 2023 год, который одобрил Кабинет Министров, доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда составят 1,5 миллиарда рублей.
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пенсии, общество, абхазия
пенсии, общество, абхазия
Бюджет Пенсионного фонда Абхазии с 2013 года увеличился на сто процентов
19:35 24.11.2022 (обновлено: 21:22 24.11.2022)
Количество получателей пенсий и пособий в Абхазии в 2022 году составляет около 49 тысяч человек.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Бюджет пенсионного фонда Абхазии с 2013 года увеличился на сто процентов, сказал в интервью Sputnik председатель пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.
При этом он отметил, что для увеличения пенсионных выплат должно увеличиться и количество официально работающего населения.
"Из 150 тысяч трудоспособного населения, отчисления проводят только около 42 тысяч человек. Это говорит о том, что бюджет фонда может как минимум удвоиться, при уплате всех платежей в соответствии с законом", - подчеркнул он.
Денис Гулария заметил, что страховые взносы платят около половины работающих людей – остальные остаются в тени.
"Столько же поступлений, сколько мы получаем, столько же остаются в тени. Сегодня у нас солидарная система, те, кто уплачивают взносы в фонд с высоких заработных плат и низких, при выходе на пенсию получают одинаково. Это тоже негативный стимул. Нужно вводить персонифицированный учет граждан, чтобы было видно, кто и сколько заплатил", - говорит он.
В проекте бюджета страны на 2023 год, который одобрил Кабинет Министров, доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда составят 1,5 миллиарда рублей.