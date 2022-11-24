Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/chislo-zhertv-chp-v-krymske-na-kubani-uvelichilos-do-chetyrekh-1042791408.html
Число жертв ЧП в Крымске на Кубани увеличилось до четырех
Число жертв ЧП в Крымске на Кубани увеличилось до четырех
Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске вечером, 24 ноября. 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T20:02+0300
2022-11-24T20:02+0300
краснодарский край
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102968/03/1029680314_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_45125c3dd97cbd34b4ba7386314cb712.jpg
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов."Сегодня около 17.00 в помещении одного из медицинских центров города Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой", - сказал Рунов.Мужчина, застреливший трех человек в Крымске, в четверг проиграл в суде дело, связанное с имущественными правами, его более ранние иски также не были удовлетворены, следует из картотеки судебных дел Краснодарского края.
краснодарский край
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102968/03/1029680314_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a6faaf20bbfabb1c3db62e16f9a46e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
краснодарский край, происшествия, россия
краснодарский край, происшествия, россия

Число жертв ЧП в Крымске на Кубани увеличилось до четырех

20:02 24.11.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБольница в Коммунарке примет пациентов с подозрением на коронавирус
Больница в Коммунарке примет пациентов с подозрением на коронавирус - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2022
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске вечером, 24 ноября.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

"Сегодня около 17.00 в помещении одного из медицинских центров города Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой", - сказал Рунов.
Мужчина, застреливший трех человек в Крымске, в четверг проиграл в суде дело, связанное с имущественными правами, его более ранние иски также не были удовлетворены, следует из картотеки судебных дел Краснодарского края.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0