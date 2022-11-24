Число жертв ЧП в Крымске на Кубани увеличилось до четырех
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© Sputnik / Илья Питалев/
Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске вечером, 24 ноября.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.
"Сегодня около 17.00 в помещении одного из медицинских центров города Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой", - сказал Рунов.
"Сегодня около 17.00 в помещении одного из медицинских центров города Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой", - сказал Рунов.
Мужчина, застреливший трех человек в Крымске, в четверг проиграл в суде дело, связанное с имущественными правами, его более ранние иски также не были удовлетворены, следует из картотеки судебных дел Краснодарского края.