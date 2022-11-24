https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/fsb-predotvratila-vzryv-na-gazoprovode-po-kotoromu-gaz-idet-v-turtsiyu-i-evropu-1042780208.html
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе, по которому газ идет в Турцию и Европу
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе, по которому газ идет в Турцию и Европу
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки. 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T12:56+0300
2022-11-24T12:56+0300
2022-11-24T13:02+0300
газ
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Предотвращена попытка украинских спецслужб устроить диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Турцию и Европу, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.По делу о предотвращенной диверсии на газопроводе задержаны россияне, изъяты четыре мины и четыре килограмма пластита.
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газ, турция, европа, россия, фсб
газ, турция, европа, россия, фсб
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе, по которому газ идет в Турцию и Европу
12:56 24.11.2022 (обновлено: 13:02 24.11.2022)
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Предотвращена попытка украинских спецслужб устроить диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Турцию и Европу, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", – говорится в релизе.
По делу о предотвращенной диверсии на газопроводе задержаны россияне, изъяты четыре мины и четыре килограмма пластита.