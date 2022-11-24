https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/massirovannyy-udar-rossiyskikh-voysk-narushil-perebrosku-rezervov-vsu-1042782803.html
Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ
Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ
️Российские крылатые ракеты не наносили ударов по объектам в Киеве, отдельно отмечают в ведомстве. 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T14:55+0300
2022-11-24T14:55+0300
2022-11-24T14:55+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Российские военные во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры поразили все назначенные цели, заявили в Минобороны.Там добавили, что "ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось". Все объявленные властями разрушения российское Минобороны назвало "следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах".
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ
️Российские крылатые ракеты не наносили ударов по объектам в Киеве, отдельно отмечают в ведомстве.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Российские военные во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры поразили все назначенные цели, заявили в Минобороны.
"Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", – говорится в пресс-релизе ведомства.
Там добавили, что "ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось". Все объявленные властями разрушения российское Минобороны назвало "следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах".