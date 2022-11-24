https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/massirovannyy-udar-rossiyskikh-voysk-narushil-perebrosku-rezervov-vsu-1042782803.html

Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ

Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ

️Российские крылатые ракеты не наносили ударов по объектам в Киеве, отдельно отмечают в ведомстве. 24.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-24T14:55+0300

2022-11-24T14:55+0300

2022-11-24T14:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/18/1042782643_0:0:1861:1046_1920x0_80_0_0_6ff2b544b2b2a3b345ce3f5f77ffb33d.jpg

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Российские военные во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры поразили все назначенные цели, заявили в Минобороны.Там добавили, что "ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось". Все объявленные властями разрушения российское Минобороны назвало "следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах".

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина