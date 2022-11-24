https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/neizvestnyy-otkryl-strelbu-ryadom-s-torgovym-tsentrom-v-krymske--1042790034.html

Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром в Крымске

Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром в Крымске

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. 24.11.2022, Sputnik Абхазия

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краснодарский край

россия

происшествия

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.Как сообщил информированный источник, два человека погибли, информация о пострадавших уточняется.

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краснодарский край, россия, происшествия