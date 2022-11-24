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Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром в Крымске
Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром в Крымске
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T18:21+0300
2022-11-24T18:21+0300
2022-11-24T18:21+0300
краснодарский край
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.Как сообщил информированный источник, два человека погибли, информация о пострадавших уточняется.
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краснодарский край, россия, происшествия
краснодарский край, россия, происшествия
Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром в Крымске
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik
. Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске, сообщили РИА Новости
в прокуратуре Краснодарского края.
"Неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром "Славянский" в Крымске. На место выехал крымский межрайонный прокурор, организована проверка, причины произошедшего устанавливаются", - сказали в ведомстве.
Как сообщил информированный источник, два человека погибли, информация о пострадавших уточняется.