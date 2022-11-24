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Новое оборудование установлено в районной больнице Гагры и в Пицунде

Новое оборудование установлено в районной больнице Гагры и в Пицунде

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Новый аппарат ультразвуковой диагностики был установлен в Центральной районной больнице Гагры, аппарат рентгенной диагностики... 24.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-24T18:55+0300

2022-11-24T18:55+0300

2022-11-24T18:55+0300

в абхазии

медицина

гагрский район

пицунда

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Новый аппарат ультразвуковой диагностики был установлен в Центральной районной больнице Гагры, аппарат рентгенной диагностики установили в медучреждении в Пицунде. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По словам главврача Индиры Арсалия, новое оборудование позволит смотреть кардиологических сосудистых и абдоминальных пациентов.В ЦРБ также поставили новый трансформатор, решив проблему бесперебойного энергообеспечения. Рентген аппарата в больнице Пицунды не было 30 последних лет.По словам главврача Савелия Серетиди, руководство больницы несколько раз обращалось в Минздрав для того, чтобы оказать содействие в приобретении рентген аппарата, так как из-за его отсутствия пациентов приходилось транспортировать в Гагрскую ЦРБ.Аппарат уже запущен в тестовом режиме, ранее администрация Пицунды уже отремонтировала помещение для него, осталось установить специальные двери, которые привезут в течение двух недель.

гагрский район

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медицина, гагрский район, пицунда