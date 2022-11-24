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Партию минеральной воды грузинской марки изъяли в Гале
Партию минеральной воды грузинской марки изъяли в Гале
Материалы переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия. 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T12:30+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Партию минеральной воды грузинской марки изъяли таможенники в Гале. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК обнаружили 192 бутылки в подсобном нежилом помещении в Гале. Материалы переданы в отдел дознания и таможенных расследований Абхазии.
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таможня, абхазия, гал
Партию минеральной воды грузинской марки изъяли в Гале
12:30 24.11.2022 (обновлено: 12:59 24.11.2022)
Материалы переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Партию минеральной воды грузинской марки изъяли таможенники в Гале. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.
Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК обнаружили 192 бутылки в подсобном нежилом помещении в Гале.
Материалы переданы в отдел дознания и таможенных расследований Абхазии.