https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/partiyu-mineralnoy-vody-gruzinskoy-marki-izyali-v-gale-1042780104.html

Партию минеральной воды грузинской марки изъяли в Гале

Партию минеральной воды грузинской марки изъяли в Гале

Материалы переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия. 24.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Партию минеральной воды грузинской марки изъяли таможенники в Гале. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК обнаружили 192 бутылки в подсобном нежилом помещении в Гале. Материалы переданы в отдел дознания и таможенных расследований Абхазии.

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