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Подоляка о мобилизации ВСУ в Херсоне: хотят поссорить население России
Подоляка о мобилизации ВСУ в Херсоне: хотят поссорить население России
Мобилизованных в ряды ВСУ мужчин в Херсоне планируют бросить в первых рядах на линию соприкосновения, чтобы таким образом поссорить население нового... 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T13:29+0300
2022-11-24T13:29+0300
2022-11-24T13:29+0300
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Подоляка о мобилизации ВСУ в Херсоне: выгребают мужиков
Подоляка о мобилизации ВСУ в Херсоне: выгребают мужиков
Мобилизованных в ряды ВСУ мужчин в Херсоне планируют бросить в первых рядах на линию соприкосновения, чтобы таким образом поссорить население нового российского региона с самой Россией, считает политический блогер Юрий Подоляка.В ряде СМИ появились сообщения о том, что киевский режим, в подавляющем большинстве, мобилизует в ряды ВСУ жителей русскоговорящих районов Украины, почти не трогая "западенцев". Однако известный блогер Юрий Подоляка считает это не совсем точной информацией. Подробности - в его комментарии радио Sputnik Беларусь.С учетом того, что речь идет о территории с русскоговорящим населением, и пошли разговоры о том, что здесь проводятся первоочередные мобилизационные мероприятия, отмечает Подоляка.Эта задумка была известна давно, она сейчас просто реализовывается, отсюда и все разговоры, отмечает Подоляка."В большом масштабе мобилизацию сейчас не проводят в Киеве, потому что у них нет ресурса. Армию нужно снабжать, а Запад все-таки сейчас оружия не очень много шлет, они пытаются что-то новое формировать, но пока у них получается довольно сложно", ― отметил блогер.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, херсон, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, херсон, аудио
Подоляка о мобилизации ВСУ в Херсоне: хотят поссорить население России
Мобилизованных в ряды ВСУ мужчин в Херсоне планируют бросить в первых рядах на линию соприкосновения, чтобы таким образом поссорить население нового российского региона с самой Россией, считает политический блогер Юрий Подоляка.
Мобилизованных в ряды ВСУ мужчин в Херсоне планируют бросить в первых рядах на линию соприкосновения, чтобы таким образом поссорить население нового российского региона с самой Россией, считает политический блогер Юрий Подоляка.
В ряде СМИ появились сообщения о том, что киевский режим, в подавляющем большинстве, мобилизует в ряды ВСУ жителей русскоговорящих районов Украины, почти не трогая "западенцев". Однако известный блогер Юрий Подоляка считает это не совсем точной информацией. Подробности - в его комментарии радио Sputnik Беларусь
.
"Скажем так, это нее совсем верная информация, потому что сейчас идет мобилизация Херсона, потому что в связи со специальной военной операцией Херсон быстро попал в Россию, поэтому там мобилизацию всушники не проводили. И сейчас они проводят те же мероприятия, которые проводили, когда наши войска уходили с Черниговской области, то есть проводят просто мобилизацию", ― говорит блогер.
С учетом того, что речь идет о территории с русскоговорящим населением, и пошли разговоры о том, что здесь проводятся первоочередные мобилизационные мероприятия, отмечает Подоляка.
"На самом деле везде они это проводят, но в приоритете сейчас именно Херсон, выгребают мужиков, и соответственно потом будут, с учетом того что они неблагонадежными считаются, бросать на переднюю линию фронта, чтобы их перемолоть и таким образом поссорить население по сути России с самой Россией", ― рассуждает блогер.
Эта задумка была известна давно, она сейчас просто реализовывается, отсюда и все разговоры, отмечает Подоляка.
"В большом масштабе мобилизацию сейчас не проводят в Киеве, потому что у них нет ресурса. Армию нужно снабжать, а Запад все-таки сейчас оружия не очень много шлет, они пытаются что-то новое формировать, но пока у них получается довольно сложно", ― отметил блогер.