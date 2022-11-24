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Подоляка о мобилизации ВСУ в Херсоне: хотят поссорить население России

Подоляка о мобилизации ВСУ в Херсоне: хотят поссорить население России

Мобилизованных в ряды ВСУ мужчин в Херсоне планируют бросить в первых рядах на линию соприкосновения, чтобы таким образом поссорить население нового... 24.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-24T13:29+0300

2022-11-24T13:29+0300

2022-11-24T13:29+0300

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Подоляка о мобилизации ВСУ в Херсоне: выгребают мужиков Подоляка о мобилизации ВСУ в Херсоне: выгребают мужиков

Мобилизованных в ряды ВСУ мужчин в Херсоне планируют бросить в первых рядах на линию соприкосновения, чтобы таким образом поссорить население нового российского региона с самой Россией, считает политический блогер Юрий Подоляка.В ряде СМИ появились сообщения о том, что киевский режим, в подавляющем большинстве, мобилизует в ряды ВСУ жителей русскоговорящих районов Украины, почти не трогая "западенцев". Однако известный блогер Юрий Подоляка считает это не совсем точной информацией. Подробности - в его комментарии радио Sputnik Беларусь.С учетом того, что речь идет о территории с русскоговорящим населением, и пошли разговоры о том, что здесь проводятся первоочередные мобилизационные мероприятия, отмечает Подоляка.Эта задумка была известна давно, она сейчас просто реализовывается, отсюда и все разговоры, отмечает Подоляка."В большом масштабе мобилизацию сейчас не проводят в Киеве, потому что у них нет ресурса. Армию нужно снабжать, а Запад все-таки сейчас оружия не очень много шлет, они пытаются что-то новое формировать, но пока у них получается довольно сложно", ― отметил блогер.

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