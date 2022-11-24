https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/posrednik-gulariya-o-byudzhete-pensionnogo-fonda-abkhazii-1042773458.html

Посредник: Гулария о бюджете Пенсионного фонда Абхазии

Посредник: Гулария о бюджете Пенсионного фонда Абхазии

О пенсионных выплатах в Абхазии, о перспективе роста размера пособий, в программе "Посредник" в эфире радио Sputnik рассказал глава Пенсионного фонда Денис... 24.11.2022, Sputnik Абхазия

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Посредник: Гулария о бюджете Пенсионного фонда Абхазии Посредник: Гулария о бюджете Пенсионного фонда Абхазии

Количество получателей пенсий и пособий в Абхазии в 2022 году составляет около 49 тысяч человек. Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария в эфире радио Sputnik рассказал о том, как решается вопрос отставания по выплатам пособий. По словам Гулария, пенсионные выплаты ветеранам Отечественной войны и инвалидам увеличатся на 20%. Подробности слушайте в аудиофайле. В проекте бюджета страны на 2023 год, который одобрил Кабинет министров, доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда составят 1,5 миллиарда рублей.

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